Skandal sözleriyle bilinen şarkıcı Şevval Sam bir de aile düşmanı çıktı!

Sözde sanatçı Şevval Sam, Türkiye'de hızla yıkılmaya çalışılan aile kurumunun aleyhine açıklama yapanlar kervanına katıldı!.. Daha önce vandalları sokağa davet ederek, "Hayatı durdurun" çağrısı yapan Sam, aynı zamanda kurban ibadeti için de akılalmaz sözler sarf etmiş, bunun bir ızdırap olduğunu söylemişti. Şam şimdi de aile kurumuna karşı olduğunu ve "aşk için belgelere ihtiyacı olmadığını" söyledi.

Skandal sözlerine bir yenisini daha ekleyen Şevval Sam, Posta'dan Alev Gürsoy Cimin’e konuştu.

“Evliliğe karşıyım, hiç hoşlanmam”

Sam şunları söyledi:

“Evliliğe karşıyım. Hatta evlilikten hiç hoşlanmam. Test edildi, onaylanmadı. Aşk için bir belgeye ihtiyaç duymuyorum. Bakın ben kendi penceremden bakıyorum. Evlenenlere saygım sonsuz ama ben evlenmem, sıcak da bakmıyorum. Ben bu ilişkiyi, bu aşkı evlenerek kimseye ispat etmek zorunda değilim. İşin içine kağıt sözleşme girdiği zaman o aşk olmaktan çıkıyor. Ben kurumsallıktan ziyade buradaki aşkla yapılan her şeye daha yakın hissediyorum kendimi.”

Türkiye’de hızla yıkılmaya çalışılan aile kurumu hakkında skandal sözler sarf eden Sam, daha önce de kutsallarımıza saldırmış ve kurban ibadetinin ızdırap olduğunu söylemişti.

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