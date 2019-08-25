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Skandal sözleriyle bilinen şarkıcı Şevval Sam bir de aile düşmanı çıktı!

Daha önce halka sokağa çıkma çağrısı yapan ve Kurban ibadeti hakkında akılalmaz ifadeler kullanan şarkıcı ve oyuncu Şevval Sam, aile kurumuna karşı olduğunu açıkladı.

25 Ağustos 2019 Pazar 10:23
Skandal sözleriyle bilinen şarkıcı Şevval Sam bir de aile düşmanı çıktı!

Sözde sanatçı Şevval Sam, Türkiye'de hızla yıkılmaya çalışılan aile kurumunun aleyhine açıklama yapanlar kervanına katıldı!.. Daha önce vandalları sokağa davet ederek, "Hayatı durdurun" çağrısı yapan Sam, aynı zamanda kurban ibadeti için de akılalmaz sözler sarf etmiş, bunun bir ızdırap olduğunu söylemişti. Şam şimdi de aile kurumuna karşı olduğunu ve "aşk için belgelere ihtiyacı olmadığını" söyledi.

Skandal sözlerine bir yenisini daha ekleyen Şevval Sam, Posta'dan Alev Gürsoy Cimin’e konuştu.

“Evliliğe karşıyım, hiç hoşlanmam”

Sam şunları söyledi:

Evliliğe karşıyım. Hatta evlilikten hiç hoşlanmam. Test edildi, onaylanmadı. Aşk için bir belgeye ihtiyaç duymuyorum. Bakın ben kendi penceremden bakıyorum. Evlenenlere saygım sonsuz ama ben evlenmem, sıcak da bakmıyorum. Ben bu ilişkiyi, bu aşkı evlenerek kimseye ispat etmek zorunda değilim. İşin içine kağıt sözleşme girdiği zaman o aşk olmaktan çıkıyor. Ben kurumsallıktan ziyade buradaki aşkla yapılan her şeye daha yakın hissediyorum kendimi.

Türkiye’de hızla yıkılmaya çalışılan aile kurumu hakkında skandal sözler sarf eden Sam, daha önce de kutsallarımıza saldırmış ve kurban ibadetinin ızdırap olduğunu söylemişti.

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Haber Tarihi: 25 Ağustos 2019 Pazar 10:23
  1. Alev Gürsoy Cimin
  2. Şevval Sam
  3. Hayatı durdurun
  4. Berkin Elvan
  5. Evlilik
  6. posta

YORUM YAZ

  • davincidavinci6 dk önce
    doğru söylemiş.evlenince bizim ayılar kadınları kendisinin malı zannediyor,zannedersiniz kadına ayda 10.000 tl maaşveriyorlar.annelik çamaşır bulaşık konu komşuya aşçılık...eşşek olsa dayanamaz.ne tatili var ne yıllık izni kesintisiz eşşeklik.genç kızlar eğitim alın.mutlaka hukuk tıp şart değil.kuaförlük vb sektörlerde çalışın.elin ayısının eline bakmayın.evlenmeyin.bir iki çocuk yapın olmuyorsa olmaz.ha boşanmışsınız ha terk etmişsiniz ikiside eynı şey,kağıda küreğe imzaya gerek yok.üçyüz lira çocuk nafakası için canınızdan olmayın.kendiniz çalışın kazanın.ayrıcaSİLAHkullanmayı öğrenin canınızı yakan olursa İNDİRİNgitsin teröritleri..kendi canını onurunu korumak her insanın en doğal hakkıdır.şu ruj sürünmeye saç boyamaya harcadığınız emek emek değil.koyun gibi doğranıyorsunuz silahlanın
  • MEHMETMEHMET13 dk önce
    kendi yorumu ve yaşantısı evliliğe karşı olduğunu da söylemiyor hem söylese ne olacak bunda haber değeri taşıyan bir durum yok üstelik çarpıtmışsınız

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