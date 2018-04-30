Skandal sözler! "Utanıyorum... Ülke batsa umurumda değil"

Gültekin'in programda söylediği skandal sözler ise sosyal medyada gündeme oturdu.

Ülke batsa umurumda değil artık diyen Gültekin, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın karşısına doğru düzgün bir muhalefetin çıkamadığını dile getirdi.

ÜLKE BATSA UMRUMDA DEĞİL

Levent Gültekin sözlerine şöyle devam etti;

"Ben mesela utanırım bu kadar rezilliğin olduğu bir siyaset arenasında bu ülkenin vatandaşı olduğumu söylemeye. Ve buna ne yazık ki buna dur diyecek hiçbir odağın çıkmamasına. Ülke de batsa umurumda değil artık. Tek zoruma giden bir şey var. Ya bu adama ağzının payını verecek haysiyette bir adam yok mu bu ülkede? Bu adama 'sen kimsin kardeşim bütün ülkeyi rehin aldın' diyecek bir Allah'ın kulu çıkmayacak mı? Bu adama 'hadi oradan be sen kimsin' diyecek birisi çıkmayacak mı muhalefetten? Bu ülke de yok mu? Bu kadar mı berbat bir ülke?"