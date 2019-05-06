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Skandal sonunda patladı! Boeing 737 Max'lerdeki arızalar, önceden biliniyormuş

ABD'li uçak üreticisi Boeing, 737 Max model yolcuuçaklarındaki iki ölümcül kazaya yol açan yazılım probleminden, ilk kazadanyaklaşık 1 yıl önce haberdar olduğunu itiraf etti.

06 Mayıs 2019 Pazartesi 14:05
Skandal sonunda patladı! Boeing 737 Max'lerdeki arızalar, önceden biliniyormuş

BBC'de yer alan habere göre, Boeing'den yapılan açıklamada, 737 Max  tipi uçaklarda, uçağın ekseni ile hava akımının doğrultusu arasındaki açıyı  belirleyen hücum açısı sensörlerindeki uyuşmazlıkları haber veren yazılımdaki  sorundan, modellerin ilk teslimatları yapıldıktan sonra haberdar olunduğu  belirtildi.

Şirket, başlangıçta söz konusu alarm sistemini standart özellik olarak  kontrol yazılımına eklemenin planlandığını, ancak teslimatlar başladıktan sonra  sistemin, tercihli olarak satılan ilave bir gösterge donanımıyla birlikte  çalışabileceğinin fark edildiğini bildirdi.

Boeing yetkilileri, problemin uçuş güvenliğine ve uçağın işleyişine  büyük bir etkisi olmayacağını değerlendirdikleri için acil müdahale etme gereği  duymadıklarını, problemi gelecekteki bir yazılım güncellemesiyle çözmeyi  planladıklarını kaydetti.

Öte yandan, ABD Federal Havacılık İdaresi (FAA) Boeing'in söz konusu  yazılım problemi konusunda, ilk kazanın yaşandığı Ekim 2018'e kadar kendilerini  bilgilendirmediğini açıkladı.

Boeing 737 Max 8 krizi

Etiyopya Hava Yollarına ait Boeing 737 Max 8 tipi yolcu uçağı, 10  Mart'ta Addis Ababa'dan Kenya'nın başkenti Nairobi'ye gitmek için havalandıktan  kısa süre sonra düşmüş, uçaktaki 157 kişi hayatını kaybetmişti.

Endonezya'da ise Lion Hava Yollarına ait "JT 610" sefer sayılı Boeing  737 Max 8 tipi uçak, 29 Ekim 2018'de, Cakarta'dan Sumatra Adası'ndaki Pangkal  Pinang şehrine gitmek üzere havalandıktan kısa bir süre sonra denize çakılmıştı.  189 kişinin yaşamını yitirdiği kaza, bu tip uçakların ilk kazası olarak tarihe  geçmişti.

Etiyopya'daki kazanın ardından aralarında Türkiye, Çin, Etiyopya,  İngiltere, Almanya, Fransa, Hollanda, Avusturya'nın da aralarında bulunduğu  birçok ülke "Boeing 737 Max" tipi uçakların operasyonlarını geçici olarak  durdurmuş ve hava sahalarını bu uçuşlara kapatmıştı.

Her iki kazada da 737 Max tipi uçaklarda, hücum açısı sensörleri  arasındaki veri uyuşmazlığının "Manevra Karakteristiği Takviye Sistemi" (MCAS) adı verilen kontrol sisteminin otomatik devreye sokmasının etkili olduğu  belirtilmişti.

Boeing, 737 Max tipi uçakların hücum açısı sensörlerinin MCAS  yazılımına yanlış veri sağlaması durumunda, ek güvenlik katmanları sağlayacak bir  güncelleme yapacağını duyurmuştu.

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Haber Tarihi: 06 Mayıs 2019 Pazartesi 14:05
  1. Boeing
  2. Boeing 737 MAX8
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