Skandal sonrası tepki yağmıştı! Zara kendini böyle savundu
Gazze'deki katliamı reklam malzemesi haline getirerek kefenlere sarılı ceset tasarımı yapan İspanyol giyim markası Zara, boykotların ardından çark etti. Zara, yanlış anlaşıldığını belirterek müşterilerinden özür diledi.
İspanyol giyim markası Zara'nın yeni koleksiyonuna ilişkin yayınladığı fotoğraflardaki enkaz ve ceset maketleri, sosyal medyada Filistin'e gönderme olarak yorumlanmıştı.
Türkiye dahil 93 ülkede 2 bin 200'ün üzerinde mağazası bulunan hazır giyim şirketi Zara'nın yeni reklam kampanyası ile tanıttığı son koleksiyonu sosyal medyada büyük öfkeye neden oldu.
Ayrıca Zara'nın tasarımcılarından birinin daha önce de Filistin karşıtı İslamofobik yorumlar yapan Vanessa Perilman'ın olduğu ortaya çıkmıştı.
Boykotun ardından Zara özür diledi
Boykot edilmesinin ardından Zara Instagram hesabından yayınladığı mesajında reklamın Temmuz ayında tasarlandığını ve Eylül ayında fotoğraflandığını iddia etti.
Zara kampanya fotoğraflarından rahatsızlık duyan müşterileriyle ilgili "niyetimiz bu değildi" mesajı paylaşarak "Zara bu yanlış anlaşılmadan üzüntü duyuyor ve herkese derin saygımızı sunuyoruz" ifadelerini kullandı.
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