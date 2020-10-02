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Aktüel Skandal savunma! Başörtülü öğrencilere saldıran Semahat Yolcu paçayı böyle kurtarmaya çalıştı
Aktüel

Skandal savunma! Başörtülü öğrencilere saldıran Semahat Yolcu paçayı böyle kurtarmaya çalıştı

İstanbul Karaköy'de yolda yürüyen iki öğrenciye sebepsiz yere saldıran ve 2 yıl 9 ay 24 gün hapis cezasına çarptırılan Semahat Yolcu'nun yargılanmasına devam edildi. Skandal bir savunma yapan sanık Semahat Yolcu "Şizofrenim biraz fazlaya kaçmış olabilirim" diyerek paçayı kurtarmaya çalıştı.

Yeniakit Publisher
2020-10-02 15:30:00 - 2020-10-02 15:33:29

İstanbul'un Karaköy semtinde yolda kendi halinde yürüyen Feyza Yerlikaya ve Gamze İnce adlarında başörtülü iki öğrenciye sebepsiz yere saldıran Semahat Yolcu, yeniden hakim karşısına çıktı. İkinci kez yapılan yargılamada cumhuriyet savcısı bu kez saldırganın 3 yıl 2,5 aydan 11 yıla kadar hapis cezasına çarptırılmasını talep etti.

Şizofren olduğunu ve duygu durum bozukluğu yaşadığını ileri sürerek paçayı kurtarmaya çalışan Semahat Yolcu, "Cezaevinde bulunduğum sürede Bakırköy Ruh ve Sinir Hastalıkları hastanesinde yattım. Hatta tahliye olduktan sonra da yattım" ifadelerini kullandı.

Saldırdığı öğrencilerden özür diledi

Olay günü kendi kendine söylendiğini anlatan Yolcu, "Bu olayda biraz fazlaya kaçmış olabilirim." diyerek darp ettiği başörtülü öğrencilerden özür diledi.

Bakırköy Ruh ve Sinir Hastalıkları Hastanesinde tedavi görmeye devam ettiğini söyleyen Yolcu, "Tamamen bilinçdışı yapılmış bir hareket. Bana yakışan bir durum değildir. Aldığım yoğun eğitimler nedeni ile bir çöküş yaşadım. Bu çöküşün verdiği neden ile duygu durum bozukluğu yaşadım" dedi.

Mağdur kızların avukatları ise güvenlik kamera kayıtlarına bakıldığında sanığın kendi kendine söylenme gibi bir eylemi olmadığını, doğrudan başörtülü kızlara saldırdığını ifade etti. Sanığın önceki savunmalarıyla çeliştiğini de belirten mağdur kızların avukatları, benzer bir olay nedeniyle başka bir davadan da yargılandığı için hükmün geriye bırakılmamasını ve cezasının infaz edilmesini talep etti.

Savcı 11 yıla kadar hapsini istedi

Cumhuriyet savcısı, "halkı kin ve düşmanlığa tahrik veya aşağılama" suçundan kamu davası açılmışsa da sanığın kişiliği ve kastı, olayın oluş şekli değerlendirildiğinde kamu güvenliği bakımından yakın ve açık tehlike oluşturacak şekilde alenen tahrik unsurlarının oluşmadığını belirtti. Savcı, sanık Semahat Yolcu hakkında "inanç hürriyetinden kaynaklanan yaşam tarzına ilişkin tercihlere müdahale etme", "birden fazla kişiye hakaret", "tehdit" ve "basit yaralama" suçlarından 3 yıl 2,5 aydan 11 yıla kadar hapisle cezalandırılmasını talep etti.

Yeniden savunma yapması istenen sanık Semahat Yolcu tekrar pişman olduğunu belirterek, "Olay hafif dokunma şeklinde gerçekleşen bir eylemdi. Yaralama gibi bir şeyim yoktu. Sadece kendi kendime söylene söylene gidiyordum. O an karşımdaki kişinin de kim olduğu çok önemli değildi" dedi.

Darp edilen kadınların avukatlarından Ümit Kudbay, sanık Semahat Yolcu'nun ıslahı doğrultusunda cezalandırılmasını talep etti. Duruşma şubat ayına ertelendi.

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Yorumlar

hamza uhud köse

tabipler odası şizofren raporunu ver
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