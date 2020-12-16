Skandal sahne patladı... Fox TV yayından kaldırmadı ama RTÜK canını acıtabilir!

Fox TV’nin final yaparak yayından kaldırılması beklenen Zümrüdüanka dizisi halen devam ediyor. Dizide yeni bir skandal daha yaşandı.

Dizinin 23.bölüm 2. fragmanında ‘Zümrüt’ karakteri, “Nasıl yanı ben hiç anne olamayacak mıyım?” diye doktora soruyor. Doktor ise, “Bebeği siz taşırsanız evet” cevabını veriyor.

23.bölümden ilk fragmanda da ‘Serhat’ karakteri, babaannesi Azimet hanıma şöyle diyordu: “Taşıyıcı annelikle bebek sahibi olan birçok çift varmış. Siz yeter ki karar verin dedi.”

Türkiye’de yasak

Türkiye’de yasal olarak taşıyıcı annelikyasak. Zümrüdüanka dizisinin senaryosunda taşıyıcı annelik normal bir durummuş gibi sunuldu. Sosyal medyada “dizi başka bir ülkede mi çekiliyor?” yorumları yapıldı.

RTÜK’ün bu sahneye ne söyleyeceği merak konusu oldu.