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Siyaset Skandal paylaşıma Ömer Çelik'ten sert tepki!
Siyaset

Skandal paylaşıma Ömer Çelik'ten sert tepki!

Deutsche Welle Türkçe'nin hazırladığı 'Çerkesler en çok Türkiye'de asimilasyona uğradı' haberine tepki gösteren AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik, "Çerkes kardeşlerimiz Alman DW kanalının mesnetsiz iddialarını reddettiler."Çerkes kardeşlerimiz varolsun. Birliğimiz ebedi olsun" dedi.

Yeniakit Publisher
2021-11-29 14:12:00 -
Skandal paylaşıma Ömer Çelik'ten sert tepki!

Alman medyasının Türkiye'de yayın yapan kurumu Deutsche Welle (DW) Türkçe, bugün hazırladığı haberde Çerkeslerin Türkiye'de asimilasyona uğradığını iddia etti.

Çerkeslerin, dünyada 40'tan çok ülkede yaşadığı ifade edilen haberde, "Dünyada en fazla Çerkes nüfusu Türkiye'dedir ve maalesef en büyük asimilasyon da Türkiye'dedir." denildi.

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik, Twitter hesabından açıklama yaparak Deutsche Welle'ye tepki gösterdi.

Çelik, Çerkes Forumu'nun açıklamasını paylaşıp altına "Çerkes kardeşlerimiz Alman DW kanalının mesnetsiz iddialarını reddettiler. Sözde haber adı altında ifade edilen provokatif iddiaları “Türkiye aleyhine iddialar” olarak nitelendirerek gereken cevabı verdiler." notunu düştü.

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