Skandal patlak verdi! Peru'da protestolar büyüyor! Ölü sayısı arttı havalimanı işgal edildi

Geçtiğimiz hafta Peru'da görevden alınan, gözaltında tutulan eski Devlet Başkanı Pedro Castillo'nun destekçileri sokağa indi. Yaklaşık 2 bin kişi, ülkenin güneyinde bulunan Arequipa'daki Alfredo Rodriguez Ballon Havalimanı'nı işgal ederek, havalimanına giden yolları kapattı. Göstericiler, havalimanında bazı yapıları ateşe verdi ve kontrol kulesini işgal ettiler. Göstericiler, Castillo’nun serbest bırakılmasını ve ülkede erken seçim yapılmasını talep etti.

Çıkan olaylar sonrası havaalanına çok sayıda polis sevk edilirken, polis ile göstericiler arasında çıkan arbedede 4 kişi yaralandı. Yaklaşık 2 saat sonra polisin havaalanında kontrolü tekrar ele geçirdiği açıklanırken, pistte ve çevrede meydana gelen hasar sebebiyle havaalanının uçuşa kapatıldığı bildirildi.

ÜLKENİN GÜNEYİNDE OHAL

Devlet Başkanı Dina Boluarte ise yaşanan olaylar sonrası protestoların yoğun yaşandığı güney bölgelerinde olağanüstü hal ilan edildiğini açıklayarak, 2024 yılının Nisan ayında erken seçime gidilmesi için harekete geçileceğini duyurdu.