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Siyaset Skandal ortaya çıktı! İBB'nin borcu 1 yılda yüzde 40 artmış
Siyaset

Skandal ortaya çıktı! İBB'nin borcu 1 yılda yüzde 40 artmış

İBB Meclisi mayıs ayı ilk toplantısında okunan Denetim Komisyonu Raporu İBB’nin 1 yılda yaptığı borçlanmayı gözler önüne serdi.

Yeniakit Publisher
2021-05-25 11:52:00 -
Skandal ortaya çıktı! İBB'nin borcu 1 yılda yüzde 40 artmış

İBB Meclisi mayıs ayı ilk toplantısını yeniden Meclis 1. Başkanvekili seçilen Zeynel Abidin Okul başkanlığında gerçekleştirdi.

Toplantıda Denetim Komisyonu Raporu okundu:

* 2020'de Taşıt kiralama gideri 222 milyon 480 bin TL oldu. 2019'da 152 milyon 44 bin TL idi. Yüzde 46,32 artış yaşandı.

* Toplam bütçe giderlerinin 969 milyon 109 bin TL'sini faiz giderleri oluşturdu. Bu kalemde 2019'a oranla 2020'de yüzde 19,88 artış gerçekleşti.

* 2019'da 30 milyar 859 milyon TL olan borcu 2020'de 43 milyar 403 milyon TL'ye yükseldi. Toplam borç 2019'a kıyasla 2020'de yüzde 40,6 oranında arttı.

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Yorumlar

1905

adam borçtan korkmuyor nasıl olsa kendi şahıs borcu değil vatandaşı borçlandırıyor sonuçta borcu yine her zaman ki gibi vatandaş ödeyecek onun için adamın umurundamı acaba heykellerdemi borçla yapılıyor
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DRSN

ONA OY VERENİN ..... ALLAH HESABINI SORSUN İNŞALLAH
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