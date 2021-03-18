  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Yerel Skandal olay! Hepsi kargodan çıktı
Yerel

Skandal olay! Hepsi kargodan çıktı

Mersin'de kargoyla gönderilen pirinç torbalarından 13,5 kilogram sentetik uyuşturucu çıktı.

Yeniakit Publisher
2021-03-18 10:10:00 -
Skandal olay! Hepsi kargodan çıktı

Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, kente uyuşturucu sevkiyatı yapılacağı istihbaratı üzerine çalışma başlattı.

İçel Cumhuriyet Başsavcılığının koordinesinde yürütülen çalışmalarda, kargo yoluyla gerçekleştirilecek sevkiyatı teslim alacak şüphelilerin B.A, F.B. ve S.B. olduğu belirlendi.

Toroslar ilçesindeki bir kargo firmasına ait şubeden çuval aldığı belirlenen şüphelilerden birini takip eden ekipler, buluşma adresine düzenledikleri operasyonda 3 zanlıyı yakaladı.

Çuvalda, iki pirinç torbasının içerisinde 13,5 kilogram sentetik uyuşturucu ele geçirildi.

Kargo firmasına giden şüphelinin, uyuşturucu sevkiyatının yapıldığı çuvalı teslim alması, iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

Kaynak: AA

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
PKK yandaşları İTT Başkanı'nın evine saldırdı
Dünya

PKK yandaşları İTT Başkanı'nın evine saldırdı

Terör örgütü PKK yandaşları İsviçre Türk Toplumunun (İTT) Başkanı Şeref Yıldız'ın evine saldırıda bulundu.

Hani ‘cumhurbaşkanı intikamcıdır’ diyordunuz ne oldu? Erdoğan’ın kendisine çelme takmaya çalışan Koç’a yönelik tavrına bakın
Siyaset

Hani ‘cumhurbaşkanı intikamcıdır’ diyordunuz ne oldu? Erdoğan’ın kendisine çelme takmaya çalışan Koç’a yönelik tavrına bakın

Türkiye için taşın üstüne taş koymaya çalışan herkese destek olan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ali Koç’la da görüşerek Türkiye’ye dev..
Biden, Putin'e 'katil' demişti... Rusya'dan jet hamle!
Dünya

Biden, Putin'e 'katil' demişti... Rusya'dan jet hamle!

Rusya, ABD Başkanı Biden'ın Putin hakkındaki açıklamasından sonra Washington'daki Büyükelçisi'ni Moskova'ya çağırdı.

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay