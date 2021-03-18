Skandal olay! Hepsi kargodan çıktı
Mersin'de kargoyla gönderilen pirinç torbalarından 13,5 kilogram sentetik uyuşturucu çıktı.
Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, kente uyuşturucu sevkiyatı yapılacağı istihbaratı üzerine çalışma başlattı.
İçel Cumhuriyet Başsavcılığının koordinesinde yürütülen çalışmalarda, kargo yoluyla gerçekleştirilecek sevkiyatı teslim alacak şüphelilerin B.A, F.B. ve S.B. olduğu belirlendi.
Toroslar ilçesindeki bir kargo firmasına ait şubeden çuval aldığı belirlenen şüphelilerden birini takip eden ekipler, buluşma adresine düzenledikleri operasyonda 3 zanlıyı yakaladı.
Çuvalda, iki pirinç torbasının içerisinde 13,5 kilogram sentetik uyuşturucu ele geçirildi.
Kargo firmasına giden şüphelinin, uyuşturucu sevkiyatının yapıldığı çuvalı teslim alması, iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.
Kaynak: AA