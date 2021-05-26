Skandal Netenyahu benzetmesine tek kelime edemedi! Kavala'nın avukatı İP'li Akşener'in de avukatlığına soyundu!

Yeniakit.com.tr

Gezi finsansörü Osman Kavala'nın avukatı Turgut Kazan, karanlık Oda'ya konuştu. Kazan, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı grup toplantısındaki sözlerinden dolayı hedef aldı.

Erdoğan'ı Netenyahu'ya benzetip ertesi gün Rize'ye gitti

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı bebek katili Netenyahu ile benzetecek kadar ileri giderek haddi aşan Meral Akşener, "Sayın Erdoğan'ın İsrail versiyonu olan Binyamin Netanyahu, siyasi rakiplerini baltalamak ve bu şekilde koltuğunu koruyabilmek için, gözünü kırpmadan, sivillerin ve çocukların hayatlarına kastetmekten geri durmadı." ifadelerini kullanmış ve Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı hedef aldıktan sonraki gün, Erdoğan'ın memleketi Rize'ye gitmişti. Rize ziyaretinden önce bu sözleri sarfetmesi kamuoyunda açık bir provokasyon olarak yorumlanırken, Rizeliler de İP'li Akşener'e tepki gösterdi.

Akşener'in yeni avukatı Kazan!

CHP'nin arka bahçesi İstanbul Barosu'nun eski Başkanı, gezi finansörü Osman Kavala'nın avukatı Turgut Kazan, İP'li Meral Akşener'in de avukatlığına soyundu. Karanlık Oda aracılığı ile Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı hedef alan Kazan, "Cumhurbaşkanı bildiklerinden dolayı bunu söylüyorsa gereğini yapması gerekir. Cumhurbaşkanı tehlike görüyorsa, bunu gidermesi gerekir. Yetkili, sorumlu olan o. Bu sözler tehlikeli bir durum yaratır. Toplumda dehşet yaratacak bir açıklama." dedi.