Skandal "LGBTİ" çıkışı tepki çekmişti! O oyuncu şok olacak

Sabah gazetesi yazarı Salih Tuna, "Başta lgbti+ bireylerin babaları olmak üzere tüm babaların Babalar Günü kutlu olsun" şeklinde skandal bir paylaşım yapan oyuncu ve yönetmen Ahmet Mümtaz Taylan'ı eleştirerek, "Bu karakterler ne zaman nasıl türedi? Sırtlarını dijital feodallere dayadıkları için mi bu aziz milletin mana iklimine gündüz gözüyle bu denli saldırganlaşıyorlar?" ifadelerini kullandı.

Salih Tuna, bugünkü yazısında, "Başta LGBTİ+ bireylerin babaları olmak üzere tüm babaların Babalar Günü kutlu olsun" diyen bir karakteri ne Safa Önal ne de diğer velut senaristlerimizden Bülent Oran ve Erdoğan Tünaş yazardı. Zaten hiçbir Halit Refiğ de böyle bir film karakterini çekmezdi. Lakin, gerçek hayatta Ahmet Mümtaz Taylan adlı böyle bir karakter var. Soru şudur: Bu karakterler ne zaman nasıl türedi?" dedi.

Tuna, yazısının devamında da şu ifadeleri kullandı:

“Sırtlarını dijital feodallere dayadıkları için mi bu aziz milletin mana iklimine gündüz gözüyle bu denli saldırganlaşıyorlar? ‘Batı nasılsa arkamızda’ diye mi düşünüyorlar yoksa? ‘Trans değilim…’ diyenlerin bile Batı'da, ‘Homofobi, transfobi, nefret suçu…’ lakırdıları eşliğinde mahkûm edilmesinden mi cesaret alıyorlar? Topluma cinsiyetsizliği dayatan, kendilerini karşı cinsten hissettiklerini söyleyen iki yaşındaki çocukların bile cinsiyet değiştirmelerine karar veren, çocukların erişkinlerle cinsel ilişki yaşamasını ‘çocuk hakları’ kapsamında değerlendiren, pedofili ve ensest ilişkiyi ‘masum’ görenlere karşı… ‘Batı'nız buysa, Batı'nız batsın!’ demeyelim de taşa mı dönelim!”

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