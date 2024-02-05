Skandal karara bakanlıktan itiraz

Bursa'da kaçırdığı öne sürülen yeğeni Cem Muhammet A.'yı (12), çöp ev haline gelen dairedeki bir odada kilitli tuttuğu suçlamasıyla yargılanan Kamuran Pınar A.'nın (46) tahliye edilmesine, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı avukatları itiraz etti. İtiraza gerekçe olarak 'ihmali davranışla kasten öldürmeye teşebbüs' suçlamasıyla yargılanan Kamuran Pınar A.'nın kaçma ihtimali, Cem Muhammet'in can güvenliği ve kaçırılma riski gösterildi. DHA muhabirinin telefonla ulaştığı anne Yasemin A. da oğlunun tedbir amaçlı yeniden devlet korumasına alındığını ve avukatının da tahliye kararına itiraz ettiğini söyledi.

Bursa'da çöp ev haline gelen dairede kilitli tutulan çocuğun yeğeni, tedbir amaçlı devlet korumasına alındı. Kamuran Pınar A.'nın tahliye edilmesine itiraz eden Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı avukatları, kaçma ihtimali ve çocuğun can güvenliği göz önünde bulundurularak tutuklanmasını talep etti. Nilüfer ilçesi Görükle Sakarya Mahallesi'ndeki apartmanda dairesi olan Aydın S., evini 1 Temmuz 2020'de Kamuran Pınar A.'ya kiraya verdi. Kiracı, ev sahibine kira ödemedi. Aydın S., avukatı Batuhan Arısoy aracılığıyla mahkemeye başvurdu. Bursa 4'üncü İcra Hukuk Mahkemesi'nde görülen davalara katılmayan Kamuran Pınar A. için mahkeme hakimi, borcunu ödemesi için tebligat gönderdi. Kamuran Pınar A. borçlarını tebligata rağmen ödemeyince mahkeme, evin tahliyesini kararlaştırdı. 2022 Temmuz'da mahkeme kararıyla eve giden icra ekibi, dairenin kapısını çilingire açtırdı. Ekipler, çöp evle karşılaştı. Polis, mahkeme kararına uymayıp, çilingirle eve gelip giden Kamuran Pınar A.'yı gözaltına aldı. Kamuran Pınar A., polis merkezindeki ifadesinin ardından savcılık talimatıyla serbest bırakıldı.

Çöp evin temizlenmesi için de Nilüfer Belediyesi ekiplerine haber verildi. Eve gelen ekipler, temizlik çalışmasına başladıkları sırada bir odanın kapısının kilitli olduğunu belirledi. Kapıyı kırıp, içeri giren görevliler, çöple dolu odada baygın halde yatan çocukla karşılaştı. Çocuğun kilitlendiğinin ve tuvaletini dahi odaya yaptığının görülmesi ile polis ve sağlık ekiplerine haber verildi. Çöp evde tutulan çocuk, sağlıkçıların ilk müdahalesinin ardından Bursa Uludağ Üniversitesi Hastanesi'ne kaldırıldı. 1 yıldır odada tutulduğu değerlendirilen çocuğun saçlarıyla tırnaklarının uzadığı, çok zayıfladığı ve vücudunda yaralar olduğu görüldü.

Olaya ilişkin soruşturma başlatıldı. Bu kapsamda polis, Kamuran Pınar A.'ya ulaşamadı. Cem Muhammet A. adlı çocuğun Kamuran Pınar A.'nın kız kardeşi Yasemin A.'nın oğlu olduğu belirlendi. Kamuran Pınar A.'nın uzun zamandır kardeşiyle görüşmediği ve baktığı yeğenini kilitli odada tuttuğu tespit edildi. Yeniden gözaltına alınan Kamuran Pınar A., emniyetteki işlemlerinin ardından 'çocuğun kaçırılması ve alıkonulması' suçlamasıyla tutuklandı. Cem Muhammet A. da tedavisinin ardından Antalya'daki annesinin yanına gönderildi. Burada Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü ekiplerince korumaya alınıp, Akdeniz Üniversitesi'ne kaldırılan Cem Muhammet A., tedavisi sonrası Antalya Çocuk Evleri Sitesi'ne yerleştirildi. Fiziki ve psikolojik tedavisinin ardından çocuk, annesi Yasemin A.'ya teslim edildi.

Bursa Cumhuriyet Başsavcılığı'nın soruşturması, 5 ayda tamamlandı. Görevlendirilen 2 savcının hazırladığı 7 sayfalık iddianamede, suçlamaları reddeden Kamuran Pınar A. hakkında, 'ihmali davranışla öldürmeye teşebbüs', 'çocuğa eziyet' ve 'çocuğu kaçırma' ve 'kişiyi hürriyetinden yoksun bırakma' suçlarından 27 yıl hapis cezası istemiyle dava açıldı. İddianamede, Kamuran Pınar A.'nın akıl sağlığıyla ilgili rapor da yer aldı. Suç tarihinde, Kamuran Pınar A.'nın akıl hastalığının bulunmadığı ve zayıflığının saptanmadığı belirtildi. İddianamede, aynı zamanda savcılığın talebi üzerine Antalya Akdeniz Üniversitesi Tıp Fakültesi Adli Tıp Anabilim Dalı Başkanlığı tarafından tanzim edilen rapora da yer verildi. Raporda, çocuğun beslenme ihmali nedeniyle organlarında ve vücudunda kalıcı hasar kalabileceği, 'eğer bulunmasaydı; hayatını kaybedebileceği' belirtildi. Cem Muhammet'in dosyaya giren fotoğraflarına göre de 1 yıl boyunca kilit altında tutulduğu aktarıldı.

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Kamuran Pınar A.'nın, Bursa 10'uncu Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki 'gizlilik kararı' bulunan yargılanmasına devam edildi. 6'ncı duruşmada, Yenişehir Kadın Kapalı Ceza İnfaz Kurumu'nda tutuklu olan Kamuran Pınar A. ile taraf avukatları, Aile ve Sosyal Hizmetler avukatı hazır bulundu. 1,5 saat süren duruşmada tutuklu sanık, mağdur olduğunu belirtip, tahliyesini istedi. Tarafların avukatları ve tanıkların dinlendiği duruşmayı 10 Mayıs'a erteleyen mahkeme heyeti, 'ihmali davranışla kasten öldürmeye teşebbüs' suçuyla yargılanan Kamuran Pınar A.'nın, üzerine atılı suçun vasfının değişme ihtimalini göz önünde bulundurarak adli kontrol şartıyla tahliyesine karar verdi.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'nın da taraf olduğu davada, tahliye kararına itiraz geldi. Bakanlık avukatları, 'ihmali davranışla kasten öldürmeye teşebbüs' suçlamasıyla yargılanan Kamuran Pınar A.'nın adli kontrol şartına rağmen yurt dışına kaçma ihtimali olduğu, Cem Muhammet'in can güvenliği olmadığı ve kaçırılma riski olduğu gerekçesiyle savcılığa itirazda bulunarak Kamuran Pınar A.'nın yeniden tutuklanmasını istedi. DHA muhabirinin telefonla ulaştığı, Antalya'da yaşayan anne Yasemin A. da kendi avukatının da karara itiraz ettiğini ve oğlunun yeniden devlet korumasına alındığını söyleyerek, "Oğlumu tedbir amacıyla yeniden kuruma teslim etmem gerekti. Akılalmaz işkenceler söz konusu ve bu cani şu anda dışarıda. Sadece oğlum için değil, diğer masum insanlar için de tehlike oluşturuyor" dedi.