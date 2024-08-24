Skandal karar! İsrail köpeğine görev

ABD'de yayın yapan Huffington Post adlı haber platformunun adı açıklanmayan iki yetkiliye dayandırdığı haberi, Biden yönetiminin İsrail'e silah desteğine ilişkin tartışmalara yeni bir boyut getirdi.

Haberde, Biden yönetiminin, İsrail'e düzenli silah desteğinin savunucularından ve bu sürecin koordinasyonunu yürüten Mira Resnick adlı kıdemli diplomatını, Dışişleri Bakanlığında müsteşar yardımcılığı pozisyonuna atadığı belirtildi.

Buna göre Resnick, İsrail-Filistin ilişkilerinden sorumlu müsteşar yardımcısı olarak görev yapacak ve Gazze konusunda ABD yönetiminin politikasının şekillenmesinde önemli roller oynayacak.

İsrail yanlısı tutumuyla bilinen Resnick'in bu göreve getirilmesi, sosyal medyada kısa sürede tepki toplarken, birçok kullanıcı Biden yönetiminin İsrail'e silah yardımından asla geri durmayacağını bu atamayla gösterdiği yorumunu yaptı.

Biden'ın Gazze politikası nedeniyle daha önce Dışişleri Bakanlığından istifa eden Annelle Sheline adlı eski yetkili, Huffington Post'a yaptığı açıklamada, "Resnick'in atanması, yönetimin İsrail'in Gazze'de sivillere yönelik soykırımsal saldırılarına koşulsuz desteğine devam edeceğini açıkça gösteriyor." ifadelerini kullandı.

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Konuyla ilgili AA muhabirinin sorusuna yazılı olarak yanıt veren ABD Dışişleri Bakanlığı ise, "şu anda yapılacak bir atama duyurusu olmadığını" bildirdi.