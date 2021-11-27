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Gündem Skandal karar! Gazino ile bir tuttular: KKTC'li Müslümanların camilere girişleri yasaklandı
Gündem

Skandal karar! Gazino ile bir tuttular: KKTC'li Müslümanların camilere girişleri yasaklandı

İslam'a ve Türkiye'ye yakınlığı nedeniyle İslam karşıtı Rum seviciler tarafından hedef alınan Ersin Tatar yönetimindeki Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde dayatmacı skandal bir karar alındı. KKTC Bulaşıcı Hastalıklar Üst Komitesi'nin kararıyla aşı olmayan Müslümanların camilere girişleri yasaklandı.

Yeniakit Publisher
2021-11-27 19:47:00 - 2021-11-27 20:02:18
Skandal karar! Gazino ile bir tuttular: KKTC'li Müslümanların camilere girişleri yasaklandı

 yeniakit.com.tr 

Sadece 8 imamın görev yaptığı ve Müslüman Kıbrıs Türk halkının dinden uzaklaştırılmaya çalışıldığı Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde yeni bir skandala imza atıldı. 

İslam'a ve Türkiye'ye yakınlığı nedeniyle İslam karşıtı Rum seviciler tarafından hedef alınan Ersin Tatar yönetimindeki Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin Bulaşıcı Hastalıklar Üst Komitesi'nin kararıyla aşı olmayan Müslümanların camilere girişleri yasaklandı. 

Dayatmaya tepkiler çığ gibi yükselirken en az çift doz aşı yaptırmamış (Johnson için tek doz) Kıbrıslı Türk vatandaşların kapalı alanları girmeleri yasaklandı. 

Gazino ile bir tutuldu! İbadet özgürlüğü dayatmayla çiğneniyor

Kapalı alanlar listesindeki Gazino, bar gibi içkili yerlerle bir tutulan camilere girişler, insan haklarının temel ilkesi olan ibadet özgürlüğü hiçe sayılarak engellendi. 

Kıbrıs Türklerinin İslam'ı yaşamasının önüne geçildiği kararda aşı olmayan vatandaşların camilere girişlerinin yasaklanması tepki çekti.

Aşı bombardımanına tutulan vatandaşlar, 3-6 ay sonra bile aşısız sayılıyor! Bankaya giriş var, camiye yok

Aşı yapmamış ya da çift doz aşı yaptırmış kişiler sadece süper market, devlet daireleri, perakende satış mağazaları, açık alan takım sporları ve bankalara son 72 saatlik negatif Covid-19 testi ile giriş yapabilecek.

6 Aralık 2021 tarihinden itibaren, Pfizer/Biontech, Astrezeneca/Oxford ve Moderna aşısını yaptıran ve ikinci dozlarının üzerinden 6 ay geçen kişiler aşısız sayılacak ve AdaPass’ları iptal edilecek.

Johnson and Johnson ile Sinovac aşısı yaptıran ve üzerinden 3 ay geçen kişilerin de aşısız sayılacağı ve Adapass’larının iptal edileceği ifade edildi.

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