Skandal karar! 7 yaşındaki çocuğa kayyım atadılar

İzmir'de boşanan çiftin "velayet" davasında 7 yaşındaki çocuğa mahkeme kararıyla kayyım atandı.

İzmir 13. Aile Mahkemesindeki duruşmaya baba S.Y, anne F.C. ve taraf avukatları katıldı.

Hakim, dosyaya giren evrakı okumasının ardından tanıkları dinledi.

Tanık olarak ifade veren çocuğun dedesi H.Y, torununa, dayısının siyasi içerikli hareket ve söylemler öğrettiğini iddia ederek, annesinin torununa zarar vermesinden korktuğundan çocuğun velayetinin babaya verilmesinin daha doğru olacağını savundu.

Çocuğa bir süre bakıcılık yapan H.B. de anne F.C'nin çocuğuna iyi baktığını, annesinin yanında daha mutlu olduğunu gözlemlediğini belirterek, S.Y'nin ayda bir kez çocuğunu alıp götürmesi gerekirken babanın ilgisizliğinden çocuğun üzüldüğünü ileri sürdü.

Taraf avukatları, aleyhteki tanık beyanlarını kabul etmediklerini söyledi.

Hakim, baba S.Y. ve anne F.C'nin 7 yaşındaki çocuğuna "taraflar arasında çıkar çatışması olasılığı"nı dikkate alarak kayyım atanmasına karar verdi.