CHP'li başkanın gençleri darp ettiği iddia edildi! Skandal olay, CHP’yi karıştırdı: Odaya kilitleyip kemiklerimizi kırdı

Skandal Olay, Niğde'nin Kildere beldesinden bir grup gencin Yazıhüyük'te halı saha maçı yapmak için bölgeye gelmesiyle başladı. Maç bitiminde iki grup arasında sözlü tartışma yaşandığı, tansiyonun yükselmesiyle kavganın büyüdüğü belirtildi. Kavga sırasında bazı gençlerin halı sahanın yanındaki kafeteryaya sığınarak kapıyı kilitlediği iddia edildi.



Bu sırada olay yerine gelen CHP'li Başkan Birol Demirdelen'in zabıta personeline kapının açılması için talimat verdiği ve içeri girdikten sonra odada bulunan misafir gençlerden birini sopayla darp ettiği öne sürüldü. Darp edildiği iddia edilen gencin ciddi şekilde yaralandığı, ilk müdahalenin jandarma ekipleri tarafından yapıldığı, daha sonra ambulansla hastaneye sevk edildiği aktarıldı.

Olayda yaralanan Yasin Şahin, yaşadıklarını şu sözlerle anlattı: "Geçtiğimiz Cuma günü Yazıhüyük'te halı saha maçına gittik. Belediye Başkanı önceden planlayarak bize saldırdı. Kardeşimin kaburgaları ve burnu kırıldı. Benim burnum, elmacık kemiğim ve parmaklarım kırıldı. Vücudumun çeşitli yerlerinde ciddi ezilmeler var." Şahin, saldırının bilinçli şekilde yapıldığını iddia ederek, "Bizi soyunma odasına kilitlediler. Yaklaşık 50–60 kişiyi içeri doldurup 'bunları öldürün, sağ çıkarmayın' dediğini duydum. Jandarma yetişmeseydi bugün hayatta olmayabilirdik" dedi.

Olayın ardından CHP'li Başkan Birol Demirdelen de sosyal medya hesaplarından açıklama yayınladı. Hakkında ortaya atılan iddiaları reddeden Demirdelen, yapılan paylaşımların bir "itibar suikastı" olduğunu savundu. Demirdelen açıklamasında, "Kavgayı durdurmak için olay yerine gittim. Ben içeri girerken kalabalık da kapıyı zorlayarak içeriye girdi. Elinde sopa bulunan bir kişiden sopayı alıp kimseye zarar gelmemesi için müdahale ettim. Kamuoyuna yansıyan görüntüler gerçeğin tamamını göstermiyor. Amacım olayın büyümesini engellemekti," ifadelerini kullandı. Tarafların karşılıklı iddiaları sonrası olayla ilgili incelemenin jandarma tarafından sürdürüldüğü öğrenildi.