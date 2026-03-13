Evlenecek gençlere 500 bin lira destek: Çeyiz yardımı için başvurular başladı

Diyanet İşleri Başkanlığı ile Türkiye Diyanet Vakfı (TDV) ortaklığında hayata geçirilen "İki İnsan Bir Hayat" projesine başvurular bugün itibarıyle başladı. Evlilik hazırlığında olan gençlere 500 bin lira tutarında geri ödemesiz çeyiz yardımı yapılacak. Projeye kimler başvurabilir? Çeyiz yardımı projesinde aranan şartlar neler? 500 bin lira çeyiz yardımı alabilmek için nereye başvuru yapılacak? Projeye başvuru için son tarih ne?

500 BİN LİRALIK ÇEYİZ YARDIMI İÇİN BAŞVURULAR BAŞLADI

İki İnsan Bir Hayat çeyiz yardımı projesi başvuruları, 13 Mart 2026 Cuma günü başladı ve 31 Mart 2026 tarihinde sona erecek. 81 ilde uygulanacak proje kapsamında; yetim, öksüz ve ihtiyaç sahibi nişanlı gençlerin evlilik sürecine destek verilecek. Başta ev eşyaları olmak üzere çeşitli ihtiyaçları karşılanacak.

ÇEYİZ YARDIMI PROJESİNDE ARANAN ŞARTLAR NELER?

Projeye başvurmak için, 18-35 yaş aralığında bulunmak, Türkiye’deki herhangi bir ilde ikamet etmek, yetim, öksüz ya da ihtiyaç sahibi olmak şartları aranıyor. Projeleye aylık gelirleri iki asgari ücret toplamını geçmeyen nişanlı gençler başvurabilecek. İlk evliliklerini yapacak çiftler projeye dahil edilecek.

ÇEYİZ DESTEĞİ BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?

Projeye başvurular Türkiye Diyanet Vakfı'nın resmi internet sitesi üzerinde yapılacak. Başvuru formunun doldurulması ve istenen belgelerin sisteme yüklenmesi gerekiyor.

ÇEYİZ YARDIMI İÇİN HANGİ BELGELER İSTENİYOR?

Başvuru yapmadan önce aşağıdaki belgelerin sisteme yüklenmesi gerekmektedir.

• T.C. Kimlik Kartı (Ön ve Arka Yüzü)

• Vukuatlı Nüfus Kayıt Örneği

• Mezuniyet Belgesi

• Öğrenci Belgesi

• Çalışma Belgesi (Sigortasız çalışanlar için)

• İcra Dosyası Belgesi (İcra borcu olanlar için)

• Tapu Bilgileri Sorgulama

• Adıma Tescilli Araç Sorgulama

• Adli Sicil Kaydı

• İkametgâh Belgesi

• 4A Hizmet Dökümü

• Fakirlik Belgesi (Varsa yüklemeniz katkı sağlar)

• Engelli Raporu (Varsa yüklemeniz katkı sağlar)

GERİ ÖDEMESİZ ÇEYİZ YARDIMI SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Sonuçlar, 4-8 Mayıs 2026 tarihleri arasında açıklanacak. Projeden faydalanmaya hak kazanan ve nikahlarını müftülüklerde kıydıran çiftlere, 500 bin lira tutarında geri ödemesiz çeyiz yardımı yapılacak.