Irak'tan katil ABD'ye sert nota! Siyonist uşağı maslahatgüzar hesaba çekildi!

Irak Dışişleri Bakanlığı, ABD'nin Irak'taki saldırılarını ve güvenlik gelişmelerini görüşmek üzere ABD'nin Bağdat Büyükelçiliği Maslahatgüzarı Joshua Harris'i bakanlığa çağırdı.

Irak Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre, Irak Dışişleri Bakanlığı İkili İlişkilerden Sorumlu Müsteşarı Büyükelçi Muhammed Hüseyin Bahr el-Ulum, ABD’nin Bağdat Büyükelçiliği Maslahatgüzarı Joshua Harris ile bir araya geldi.

Bakanlık binasında gerçekleşen görüşmede, son dönemde yaşanan askeri ve güvenlik gelişmeleri ile bunların Irak ve bölge üzerindeki etkileri ele alındı.

Bahr el-Ulum görüşmede, savaşın devam etmesinin Irak’ın güvenliği, egemenliği ve vatandaşlarının yanı sıra sivil ve askeri tesislerin güvenliği açısından tehdit oluşturduğunu ifade etti.

Irak’ın yaşanan çatışmalar nedeniyle ülkenin farklı bölgelerinde doğrudan saldırılara maruz kaldığını belirten Bahr el-Ulum, son olarak Bağdat, Kerkük, Enbar ve Babil’deki askeri noktalara yönelik saldırılarda (ABD saldırıları) 14 kişinin hayatını kaybettiğini, 24 kişinin de yaralandığını söyledi.

Bahr el-Ulum, Irak hükümetinin bu saldırıları egemenliğinin açık ihlali olarak gördüğünü ve en sert ifadelerle kınadığını vurguladı.

Irak hükümetinin ülkedeki diplomatik misyonların ve personelin güvenliğini sağlama konusundaki taahhüdünü yineleyen Bahr el-Ulum, diplomatik temsilciliklere yönelik saldırıların kınandığını ve faillerin adalete teslim edilmesi için çalışmaların sürdüğünü belirtti.

ABD’nin Bağdat Büyükelçiliği Maslahatgüzarı Harris ise Washington’un Irak ile stratejik ortaklığa bağlı olduğunu belirterek bu iş birliğinin özellikle askeri kapasite geliştirme, silahlanma ile teknik ve lojistik destek alanlarında güçlendirilmeye devam edeceğini ifade etti.

Harris ayrıca ABD’nin İran ile savaş halinde olduğunu ve bölgedeki Amerikan politikasının ABD çıkarlarına yönelik tehditlere karşı sınırlı ve savunma amaçlı yanıt vermek olduğunu söyledi.

ABD savaş uçakları tarafından Irak’taki Haşdi Şabi mevzilerine çok sayıda hava saldırısı düzenlenmiş, onlarca kişi ölmüş ve yaralanmıştı.