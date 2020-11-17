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Teknoloji Skandal gerçek ortaya çıktı... iPhone'a dava açıldı!
Teknoloji

Skandal gerçek ortaya çıktı... iPhone'a dava açıldı!

Avrupalı gizlilik aktivistleri, iPhone kullanıcılarının davranışlarını izlemek için yazılım kullanması sebebiyle Apple hakkında şikayete bulundu.

Yeniakit Publisher
2020-11-17 08:35:00 -
Skandal gerçek ortaya çıktı... iPhone'a dava açıldı!

Avusturya Viyana merkezli gizlilik aktivistleri NOYB grubu, Almanya ve İspanya'daki veri koruma yetkililerinden Apple'ın izleme kodlarının yasallığını incelemelerini istedi. IDFA veya Identifier for Advertisers olarak bilinen kodlar, web sitelerinin kullanıcı davranışı hakkında bilgi depolamak için kullandıkları tanımlama bilgilerinin benzeri.

NOYB, iOS işletim sisteminin her iPhone için Apple ve diğer üçüncü tarafların "kullanıcıları uygulamalar arasında tanımlamasına ve hatta çevrimiçi ve mobil davranışlara bağlanmasına" izin veren benzersiz kodlar oluşturduğunu söyledi. Grup, bunun Avrupa Birliği'nin (AB) elektronik gizlilik kuralları kapsamında yasaklanan bir uygulama olan kullanıcıların bilgisi veya izni olmadan izleme anlamına geldiğini savundu.

Apple yorum yapmadı

Apple ise bu konuda yorum yapmayacağını duyurdu. NOYB, son zamanlarda AB’nin en üst mahkemesinin, şirketlerin bilgi toplama kaygıları sebebiyle Amerika Birleşik Devletleri'ne veri aktarmasına izin veren bir anlaşmayı iptal etmesine yol açan Facebook aleyhine açılan davanın da aralarında olduğu büyük teknoloji şirketlerine karşı çok sayıda dava açtı.

(Türkiye Gazetesi)

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