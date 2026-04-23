Trump ekibinden 'Dünya Kupası için İran yerine İtalya katılsın' çağrısı! CHP’li başkan görevden uzaklaştırılmıştı! Ataşehir Belediye Başkanlığı için seçim tarihi belli oldu Ahlaksız Yalım’ın kirli çarkı ifşa oldu: Özel'e battaniye içinde 20 milyonluk rüşvet skandalı Merak edilen her şey bu haberde! Yeni sosyal medya yasası neler getirdi? Polen filtreleri... Baharla birlikte gelen polen mevsimi kabusunuz olmasın Avrupa Parlamentosu milletvekillerinden İsrail isyanı: Çok büyük bir skandal İşte B12 eksikliğini unutturacak 6 süper besin: Hafızanızı çelik gibi yapıyor...
Kültür Sanat
4
Yeniakit Publisher
Laodikeia'da tarihî keşif! Bakan Ersoy duyurdu: Geleceğe miras vizyonumuzla korumaya devam ediyoruz...
Selma Savcı Giriş Tarihi:

Laodikeia'da tarihî keşif! Bakan Ersoy duyurdu: Geleceğe miras vizyonumuzla korumaya devam ediyoruz...

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Laodikeia Antik Kenti’nde yürütülen kazı ve restorasyon çalışmaları kapsamında, Batı Tiyatrosu sahne binasında 2 metre uzunluğunda beyaz mermer Athena heykeli gün yüzüne çıkarıldığını duyurdu. Homeros destanlarına sahne olan yapının aynı zamanda kültürel anlatımın merkezi olduğu bir kez daha ortaya konulurken Augustus Dönemi klasik üslubunu yansıtan eser yüksek sanatsal niteliğiyle dikkat çekti.

#1
Denizli’nin önemli kültürel miraslarından Laodikeia Antik Kenti’nde sürdürülen kazı ve restorasyon çalışmaları, antik dönemin sanatsal ve kültürel birikimini günümüze taşımaya devam ediyor. Kentte özellikle Batı Tiyatrosu sahne binasında yürütülen çalışmalar, yeni buluntularla arkeoloji dünyasına önemli veriler sunuyor. Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, antik kentte yürütülen çalışmalara ilişkin sosyal medya hesabından dikkat çeken bir paylaşım yaptı. Batı Tiyatrosu’nda ortaya çıkarılan yeni buluntuyu duyuran Ersoy, bölgede sürdürülen kazı ve restorasyon çalışmalarının önemine vurgu yaptı. Bakan Ersoy, paylaşımında şu ifadeleri kullandı: “Laodikeia’da önemli bir keşfe daha imza attık! Antik kentte yeni bir buluntu daha gün yüzüne çıktı...

#2
Laodikeia Batı Tiyatrosu’nda yürüttüğümüz çalışmalar, geçmişin izlerini gün yüzüne çıkarmayı sürdürüyor. Sahne binasında, yaklaşık 2 metre uzunluğunda, beyaz mermerden yapılmış Athena heykelini gün ışığına çıkardık. Homeros destanlarına sahne olan bu yapı, antik dönemde kültürel anlatımın da merkezi olduğunu ortaya koyarken Augustus Dönemi klasik üslubunu yansıtan eser, yüksek sanatsal niteliğiyle dikkat çekiyor. Geleceğe Miras vizyonumuzla, bu eşsiz mirası koruyarak geleceğe taşımaya devam ediyoruz.” Athena Heykeli Molozlar Arasında Bulundu Laodikeia Batı Tiyatrosu Sahne Binası’nda yürütülen kazı ve restorasyon çalışmaları kapsamında, postskene olarak adlandırılan sahne binasının dış duvarında, moloz dolgu içerisinde yüzüstü şekilde bırakılmış Athena heykeline ulaşıldı. Yaklaşık 2 metre uzunluğundaki heykelin baş kısmı henüz tespit edilemezken beyaz mermerden yapılmış olması dikkat çekti.

#3
Milattan önce 2’nci yüzyıla tarihlenen Batı Tiyatrosu sahne binasında, üç katlı mimari düzen içerisinde her katta 16 sütun yer alıyor. Bu sütunlar arasına tanrı ve tanrıçaların yanı sıra yöneticilere ve Homeros destanlarına ilişkin sahneleri betimleyen heykeller yerleştirildi. Odysseus’un İthaka’ya dönüş yolculuğunda karşılaştığı Laistrigonlar Ülkesi, dev Polyphemos’un mağarası ve deniz canavarı Skylla gibi sahneleri içeren heykel grupları, yapının yalnızca tiyatral gösteriler için değil aynı zamanda kültürel anlatımın aktarımı için de kullanıldığını ortaya koydu. 2024-2025 yıllarında yürütülen çalışmalarda bu anlatımlara ilişkin çok sayıda heykel gün yüzüne çıkarıldı. Ünik Tipoloji ve Yüksek Sanatsal İşçilik Yuvarlak kaide üzerinde ayakta betimlenen Athena heykelinde, ince dokumalı kolsuz peplos giysi, boyunda hylamis (pelerin) ve göğüste Medusa başı ile yılanların yer aldığı aegis detayları dikkat çekiyor. Heykelin elbise kıvrımları ve kumaşın doğal işlenişi, yüksek sanatsal kaliteyi ortaya koyarken boynunda pelerin bulunan tipolojinin ünik olması eserin önemini artırıyor. Heykelin, sütunlar arasına yerleştirilmiş olması nedeniyle arka yüzünün kaba bırakıldığı tespit edilirken eserin usta bir heykeltıraşın elinden çıktığı değerlendiriliyor. Augustus Dönemi Klasik Üslubunu Yansıtıyor Sanatsal stil açısından değerlendirildiğinde Athena heykelinin, İmparator Augustus Dönemi’ne (MÖ 27 – MS 14) ait birinci klasik üslubu yansıttığı belirtiliyor. Antik Dönem’de önemli bir dokuma merkezi olan Laodikeia’da Athena’nın savaşçı kimliğinden ziyade dokuma yönünün ön plana çıktığı, tanrıça adına festivaller düzenlendiğinin yazıtlarla belgelendiği ifade ediliyor. Ayrıca, Batı Tiyatrosu sahne binasında yürütülen restorasyon çalışmalarının 2026 yılı başından itibaren kesintisiz şekilde sürdürüldüğü belirtiliyor.

Resmen duyuruldu! Suudi Arabistan Türkiye bombasını patlattı
Dünya

Resmen duyuruldu! Suudi Arabistan Türkiye bombasını patlattı

Suudi Arabistan'dan yapılan açıklamada "Türkiye’ye uzanacak demir yolu için çalışmalar yıl sonuna kadar tamamlanacak" ifadeleri kullanıldı. ..
Merkez Bankası faiz kararını açıkladı
Ekonomi

Merkez Bankası faiz kararını açıkladı

Piyasaların merakla beklediği faiz kararı açıklandı Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Para Politikası Kurulu (PPK), politika faizi ol..
Trump rica etmişti! İran idam kararını dünyaya duyurdu
Dünya

Trump rica etmişti! İran idam kararını dünyaya duyurdu

İran, ABD Başkanı Donald Trump’ın “ricası üzerine 8 kadının idam cezasının kaldırıldığı” yönündeki iddiasını yalanladı. ..
Türkiye'den işgalciye çağrı! Topraklardan çekil çağrısı
Gündem

Türkiye'den işgalciye çağrı! Topraklardan çekil çağrısı

Türkiye’nin BM Daimi Temsilcisi Büyükelçi Ahmet Yıldız, Suriye hükümetinin ülkeyi bölgesel gerilimden uzak tutma çabasını takdir ettiklerini..
Ev ve araba alacaklar dikkat! 'Dananın kuyruğu kopacak!'
Ekonomi

Ev ve araba alacaklar dikkat! 'Dananın kuyruğu kopacak!'

Yatırımcıların yakından takip ettiği bir isim olan İslam Memiş, katıldığı bir televizyon yayınında Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’nın (TC..
Ömer Çelik, Leyen'i yerin dibine soktu
Gündem

Ömer Çelik, Leyen'i yerin dibine soktu

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, Avrupa Birliği (AB) Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen'in "Avrupa kıtasını tamamlamayı başarmalıyız ki Rus,..
+90 (553) 313 94 23