  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
SON DAKİKA
İstanbul'a müthiş proje! Ulaşım 5 dakikaya düşecek Halk TV’de matematik iflas etti! Hesap makinesi bile utandı! İsmail Saymaz'ın dolarla imtihanı sosyal medyanın diline düştü Ataşehir Belediye Başkanı Onursal Adıgüzel görevden uzaklaştırıldı Kültürel yozlaşmaya karşı manevi set: Safi Arpaguş Diyanet’in yeni yol haritasını açıkladı! Doğum izni süresinin uzatılması ve 15 yaş altı çocukların sosyal medya kullanımı... Teklif TBMM'de kabul edildi CHP’li Manavgat Belediye Başkanı bataklığa gömüldü: Tutuklu sayısı 16’ya çıktı! Kremlin’den açıklama geldi! Putin-Zelenskiy görüşmesine şartlı onay Adem Soytekin’e söz verildi, Ekrem panikledi! Soytekin: “Konuşmamı engellemeye çalışıyorlar" Trump rica etmişti! İran idam kararını dünyaya duyurdu Zelenskiy'den tarihi müzakere çağrısı: "Türkiye öncelikli adresimiz!"
Barış Yarkadaş CHP'li bazı odaklar tarafından ölümle tehdit ediliyor! 30 yıllık meslek hayatımda ailem ilk kez bu kadar endişeli!
Barış Yarkadaş CHP’li bazı odaklar tarafından ölümle tehdit ediliyor! 30 yıllık meslek hayatımda ailem ilk kez bu kadar endişeli!

Yeniakit Publisher
Haber Merkezi Giriş Tarihi:

Gazeteci Barış Yarkadaş, katıldığı bir televizyon programında yaptığı açıklamalarla medya camiasında bomba etkisine neden oldu. CHP içindeki kimi odakları eleştirdiği için hedef tahtasına oturtulduğunu belirten Yarkadaş, maruz kaldığı tehditlerin boyutunu “Ailem başıma bir şey getirilecek diye ilk kez bu kadar korkuyor” sözleriyle özetledi.

Yarkadaş, CHP temsilcilerine yönelik sert eleştirilerini yinelerken, kendisine yönelik saldırıların fitilini ateşleyen süreci şöyle anlattı:

"Sen Atatürk'ün partisisin, temsilcisisin. Eline geçirdiğin belediyeyle sebepsiz zenginleşmeyeceksin, izah edemeyeceğin bir paranın sahibi olmayacaksın demişim. Maaşınla yaşamayı öğren demişim. Bunu söylediğimiz için yemediğimiz küfür, hakaret ve tehdit kalmıyor."

"Erdoğan ve Gül şikayet ettiğinde bile ailem böyle korkmadı"

30 yıldır gazetecilik yaptığını hatırlatan Yarkadaş, geçmişte devletin en üst kademelerinden gelen hukukî hamlelerin bile ailesini bu denli sarsmadığını vurguladı. Yarkadaş, yaşadığı baskının "kurumsal" olmaktan çıkıp "tehdit" boyutuna ulaştığına dikkat çekerek şu çarpıcı kıyaslamayı yaptı:

  • Geçmişin muhatabı mahkemelerdi: "Geçmişte beni Tayyip Erdoğan 3 kez, Abdullah Gül 7 kez şikayet etti. Melih Gökçek, Binali Yıldırım, Egemen Bağış şikayet etti. Ama ailem hiçbir zaman tedirgin olmadı. Çünkü bunun muhatabı mahkemedir dediler."
  • Şimdiki tablo vahim: "Şimdi neyle karşılaşacağımdan çekiniyorlar. İlk kez bak, ilk kez benimle ilgili endişe duyuyorlar. Çok vahim bir tablo anlatıyorum."

Gazetecilikte "Görülmemiş Baskı" Dönemi

Yarkadaş’ın açıklamaları, siyasi eleştirilerin ardından gelen sosyal medya linçlerinin ve kimliği belirsiz tehditlerin, gazeteciler üzerinde nasıl bir güvenlik kaygısı oluşturduğunu bir kez daha gözler önüne serdi. "Başıma bir şey getirecekler" endişesinin, 30 yıllık tecrübeli bir kalem tarafından dile getirilmesi, medyadaki "mahalle baskısı" ve "tehdit dilinin" ulaştığı tehlikeli noktayı tescilledi.

Barış Yarkadaş’tan CHP yönetimine ağır suçlamalar: "Özkan Yalım karşısında diz çöktüler"

1
Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.

Yorumlar

Ersan

Ac kaldi netwye saldiracagini bilmiyor senin aldigin emekli maasindaki hakkim sana haram olsun
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23