Barış Yarkadaş CHP’li bazı odaklar tarafından ölümle tehdit ediliyor! 30 yıllık meslek hayatımda ailem ilk kez bu kadar endişeli!
Gazeteci Barış Yarkadaş, katıldığı bir televizyon programında yaptığı açıklamalarla medya camiasında bomba etkisine neden oldu. CHP içindeki kimi odakları eleştirdiği için hedef tahtasına oturtulduğunu belirten Yarkadaş, maruz kaldığı tehditlerin boyutunu “Ailem başıma bir şey getirilecek diye ilk kez bu kadar korkuyor” sözleriyle özetledi.
Yarkadaş, CHP temsilcilerine yönelik sert eleştirilerini yinelerken, kendisine yönelik saldırıların fitilini ateşleyen süreci şöyle anlattı:
"Sen Atatürk'ün partisisin, temsilcisisin. Eline geçirdiğin belediyeyle sebepsiz zenginleşmeyeceksin, izah edemeyeceğin bir paranın sahibi olmayacaksın demişim. Maaşınla yaşamayı öğren demişim. Bunu söylediğimiz için yemediğimiz küfür, hakaret ve tehdit kalmıyor."
"Erdoğan ve Gül şikayet ettiğinde bile ailem böyle korkmadı"
30 yıldır gazetecilik yaptığını hatırlatan Yarkadaş, geçmişte devletin en üst kademelerinden gelen hukukî hamlelerin bile ailesini bu denli sarsmadığını vurguladı. Yarkadaş, yaşadığı baskının "kurumsal" olmaktan çıkıp "tehdit" boyutuna ulaştığına dikkat çekerek şu çarpıcı kıyaslamayı yaptı:
- Geçmişin muhatabı mahkemelerdi: "Geçmişte beni Tayyip Erdoğan 3 kez, Abdullah Gül 7 kez şikayet etti. Melih Gökçek, Binali Yıldırım, Egemen Bağış şikayet etti. Ama ailem hiçbir zaman tedirgin olmadı. Çünkü bunun muhatabı mahkemedir dediler."
- Şimdiki tablo vahim: "Şimdi neyle karşılaşacağımdan çekiniyorlar. İlk kez bak, ilk kez benimle ilgili endişe duyuyorlar. Çok vahim bir tablo anlatıyorum."
Gazetecilikte "Görülmemiş Baskı" Dönemi
Yarkadaş’ın açıklamaları, siyasi eleştirilerin ardından gelen sosyal medya linçlerinin ve kimliği belirsiz tehditlerin, gazeteciler üzerinde nasıl bir güvenlik kaygısı oluşturduğunu bir kez daha gözler önüne serdi. "Başıma bir şey getirecekler" endişesinin, 30 yıllık tecrübeli bir kalem tarafından dile getirilmesi, medyadaki "mahalle baskısı" ve "tehdit dilinin" ulaştığı tehlikeli noktayı tescilledi.
Barış Yarkadaş Özgür Özel’i yerden yere vurdu: Her krizde yurtdışındasın! İspanya’da 4 gün ne yaptın?