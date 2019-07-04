Skandal! Cumhuriyet'in Pontusçu editörü, başlığı böyle değiştirdi

Darbe yanlısı laikçi Cumhuriyet Gazetesi,AK Partili Fatih Belediyesiyle ilgili yaptığı haberde İstanbul'u fetheden büyük padişahFatih Sultan Mehmet'e skandal bir gönderme yaptı..

Taşra'ya farklı, İstanbul'a farklı başlık

Ancak söz konusu haberde önemli bir husus dikkatlerden kaçmadı. Cumhuriyet'in söz konusu haberi İstanbul baskısı için "Atina'dan Fatih'e haciz" şeklinde ifadelerle servis ederken, taşra baskısında ise, "Fatih Belediyesi'ne şok! 34 milyonluk el koyma haczi" şeklinde yayımladı.

Haberin içeriği de külliyen yalan çıktı

Haberde "AKP'li Fatih Belediyesi" diye suçlama yapılırken, iç sayfdaki haberin devamında ise, kamulaştırmanın 1989 yılında yapıldığı belirtildi. 1989 yılında AK Parti henüz kurulmamıştı.. 1989'da Fatih Belediyesi ilk üç ay ANAP'lı, sonraki dönemde ise SHP'li başkan tarafından yönetiliyordu.. Cumhuriyet, 1989'un belediyesini AK Partili ilan ederek, bir başka skandala daha imza attı.

İşte Cumhuriyet'in ikiyüzlülüğünün belgesi...

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