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Gündem Skandal cep telefonu kamerasında bunun adı ‘REZALET’ Mansur Yavaş mitinge parayla adam taşıyor
Gündem

Skandal cep telefonu kamerasında bunun adı ‘REZALET’ Mansur Yavaş mitinge parayla adam taşıyor

Yeniakit Publisher
2024-02-25 08:59:00 - 2024-02-25 09:02:55

CHP'li Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'ın “taşımalı mitingleri” devam ediyor. Gölbaşı'nda yaşanan şoke edici olayda, Ankara Büyükşehir Belediyesi'ne ait logoların, miting öncesi ana yoldan ve servislerden söküldüğü ortaya çıktı. Miting alanına gelen servislerde de aynı uygulamanın yapıldığı ve araçlardan logoların söküldüğü belirtildi. Skandal görüntüler ve konuşmalar vatandaşın cep telefonu kamerasına yansıdı. Skandal bununla da bitmedi. Görgü tanıklarının aktardığına göre, vatandaşların mitinge katılmaları için 150 TL para ve 1 kutu kandil simidi dağıtıldı. Bu durum, mitinge katılan bazı vatandaşlar tarafından da doğrulandı.

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'ın son bir haftada üç mitinginde belediye araçları ile personelini ve CHP'li vatandaşları taşıması Ankaralılar tarafından tepkiyle karşılandı. Özellikle ANFA Güvenlik personeli, amirinden memuruna her rütbede, tüm etkinliklere taşınmak zorunda kalıyor.

Daha önce evlerinden uzak yerlere sürülme tehdidiyle karşı karşıya kalan ANFA Güvenlik Personeli, bu kez de mitinglere katılmaya zorlanıyor.

Yavaş'ın son Beypazarı mitinginde sadece Ankara Büyükşehir Belediyesi'ne ait araçlar değil, Bolu Belediyesi'ne ait 14 plakalı kamu araçları ile de Bolu'dan seçmenlerin taşındığı ortaya çıktı. Bu durum, kamuoyunda büyük tepkilere neden olmuştu.


ÖNE ÇIKAN VİDEO

MİTİNG ÖNCESİ LOGOLAR SÖKÜLDÜ, KATILIMCILARA PARA VE KANDİL SİMİDİ DAĞITILDI...

Yavaş'ın bugün Gölbaşı ilçesinde gerçekleştirilen miting öncesi skandal bir olay daha yaşandı. Görgü tanıklarının aktardığına göre, Ankara Büyükşehir Belediyesi'ne ait logolar, mitingin yapılacağı ana yol boyunca bulunan tüm noktalardan ve miting alanına gelen servislerden söküldü. Logoların söküldüğü araçlar ara sokaklara park edilerek içerisindeki şoförlerce miting sonuna kadar bekledi.

Skandal bununla da sınırlı kalmadı. Görgü tanıklarının ve mitinge katılan bazı vatandaşların aktardığına göre, mitinge katılımı teşvik etmek için vatandaşlara 150 TL para ve bir kutu kandil simidi dağıtıldı. Görüntüler ve konuşmalar vatandaşın cep telefonu kamerasına yansıdı.

 

GÖRÜNTÜLER VE KONUŞMALAR TELEFON KAMERASINA YANSIDI

Mansur Yavaş'ın Gölbaşı'nda yaşanan şoke edici olayda, Ankara Büyükşehir Belediyesi'ne ait logoların, miting öncesi ana yoldan ve servislerden söküldüğü ortaya çıktı. Görgü tanıklarının aktardığına göre, belediye ekipleri, mitingin yapılacağı ana yol boyunca bulunan logoları sökerek araçları ara sokaklara park etti.

Miting alanına gelen servislerde de aynı uygulamanın yapıldığı ve araçlardan logoların söküldüğü belirtildi. Görüntüler ve konuşmalar vatandaşın cep telefonu kamerasına yansıdı

Görüntülerde, ANFA Ankara Altınpark İşletmeleri Araç Görevlendirme Formu tarafından mitinge katılım için isim listesi yazıldığı görülüyor. Ayrıca, kamu kaynaklarını kişisel siyasi amaçlar için kullanan ve vatandaşlara ücret vererek mitinge taşıyan Yavaş'ın ABB bünyesindeki Sosyal Hizmetler Dairesi personelleri tarafından miting alanında katılım gösteren vatandaşlara "yardım" yapılması da kameralara kaydedildi.

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