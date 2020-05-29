Skandal çağrı! 'Gezi'ci vandallar yeniden sokağa çıkıyor

Taksim Gezi Parkı'nda yer alan ağaçların kesilmesine protesto amacıyla başlatılan ve daha sonra iktidar karşıtı bir siyasi kalkışmaya dönüşen Gezi Parkı olaylarının üzerinden 7 yıl geçti.

"Çevre duyarlılığı" hassasiyeti ile başlatılan eylemlere yasa dışı örgütlerin de müdahil olması ile birlikte eylemler kısa sürede işgal girişimine evrilmiş, işgalcilerin zaman zaman polisle yaşadığı çatışmalar sırasında çok sayıda kişi hayatını kaybetmişti.

Eylemlere öncülük yapan sivil toplum örgütlenmelerinden Taksim Dayanışması ise Türkiye koronavirüs salgını nedeniyle alınan önlemlerde aşamalı gevşeme ve kontrollü normalleşme adımları atıldığı bir dönemde, Gezi Parkı olaylarını anma amacıyla eylem düzenleme çağrısı yaptı.

Bilim insanlarından ve yetkililerden virüs salgınına karşı sık sık sosyal mesafe uyarıları yapılmasına karşın Taksim Dayanışması'ndan Gezi Direnişi'nin yıl dönümü için yapışan bu çağrı tartışmaya neden oldu.

Taksim Dayanışması, bu hafta sonu uygulanacak sokağa çıkma yasağının son bulmasının hemen ardından İstiklal Caddesi'nde yer alan Mis Sokak'ta toplanılarak basın açıklaması yapılacağını duyurdu.

"Gezi Parkı direnişini 7’nci yılında direnişe yaraşır bir coşkuyla kutluyoruz." ifadelerine yer verilen duyuruda, 28-20-30-31 Mayıs tarihlerinde ev etkinlikleri düzenleneceği, 1 Haziran saat 19.00'da ise Mis Sokak'ta basın açıklaması yapılacağını duyurdu.