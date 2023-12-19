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Dünya Skandal çağrı! ABD'den İsrail'e 'katliam' icazeti: Daha fazlasını yapın
Dünya

Skandal çağrı! ABD'den İsrail'e 'katliam' icazeti: Daha fazlasını yapın

Yeniakit Publisher
2023-12-19 21:26:00 - 2023-12-19 21:57:29
Skandal çağrı! ABD'den İsrail'e 'katliam' icazeti: Daha fazlasını yapın

İsrail'in 7 Ekim'den bu yana Gazze'de sivil yerleşim yerlerine bombardımanı sürerken, ABD Daimi Temsilcisi Robert Wood, katil İsrail'e "daha fazlasını yapma" çağrısında bulundu.

Terör devleti İsrail, Gazze'de soykırıma Batı Şeria'da ise baskınlara devam ediyor.

Filistin haber ajansı Wafa, terör devletinin dün gece Cibaliye'ye düzenlediği saldırılarda en az 100 kişinin hayatını kaybettiği bildirdi.

"Gazze'de daha fazlasını yapın"

ABD Daimi Temsilci Yardımcısı Büyükelçi Robert Wood, işgal altındaki Batı Şeria'daki yerleşimci şiddetini kınayarak, İsrail'e "daha fazlasını yapma" çağrısında bulundu.

Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nde İsrail-Filistin sorununa ilişkin gelişmeler ele alındı.

Burada bir açıklama yapan Wood, bazı şeyleri tekrar söylemekte fayda olduğunu belirterek, Hamas'ın 7 Ekim saldırılarının kınanması gerektiğini anımsattı.
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"Hamas'ın Gazze'yi kontrol etmesine izin verilmemeli"

Wood, aynı zamanda sivillerin korunması ve insani yardım erişiminin sağlanması gerektiğinin altını çizerek, "İsrail ve Filistinlilerin güvenliği için Hamas'ın Gazze'yi kontrol etmesine izin verilmemeli." ifadelerini kullandı.

Wood, şöyle devam etti:

"Batı Şeria'da son bir yıldır meydana gelen olaylar bizi bu gerçekten uzaklaştırıyor. Buna Batı Şeria'da yerleşim yerleri inşasının sürdürülmesi ve yerleşimci şiddetindeki alarm verici artış da dahil. Bunlar Filistin devleti ihtimalini baltalıyor."

"Sorumluların hesap vermesi gerektiğine inanıyoruz"

Hamas'ın 7 Ekim saldırılarının öncesinde de Batı Şeria'da çok fazla Filistinlinin öldürüldüğüne işaret eden Wood, "ABD, bu saldırıları kınıyor. Nokta. Sorumluların hesap vermesi gerektiğine inanıyoruz." şeklinde konuştu.

Wood, İsrail hükümetinin bu şiddeti soruşturma bağlamında "daha fazlasını yapması gerektiğinin" altını çizerek, "Aşırıcı yerleşimciler sorumlu tutulmalı." dedi.

Büyükelçi Wood, İsrailli yetkililerin şiddeti tetikleyen ve itibarsızlaştıran söylemlerden kaçınması gerektiğinin altını çizdi.

"Gazetecilerin korunması için şimdi çok daha fazlası yapılmalı"

Bölgede gazetecilik yapanların durumuna da dikkati çeken Wood, "Gazeteciler sadece olanlara tanıklık etmiyor. Aynı zamanda tüm olayları yaşıyorlar." diye konuştu.

Wood, çatışmanın şimdiye kadar gazeteciler için en ölümcül çatışma olduğunu dile getirerek, "Gazetecilerin sözleri kalpler ve zihinleri etkiler, insanları harekete geçirir. Gazetecilerin korunması için şimdi çok daha fazlası yapılmalı." çağrısında bulundu.

Kaynak: A Haber

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