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Skandal bir çağrı yaptı: Onlara suikast düzenleyin

Terör devleti İsrail'in Kültür ve Spor Bakanı Miri Regev, skandal açıklamalarına bir yenisini daha ekledi. Regev, Hamas ve İslami Cihad hareketi liderlerine karşı suikast düzenlenmesi yönünde çağrı yaptı.

25 Mart 2019 Pazartesi 18:59
Skandal bir çağrı yaptı: Onlara suikast düzenleyin

İsrail Kültür ve Spor Bakanı Regev, abluka altındaki Gazze Şeridi'nden atılan roketin başkent Tel Aviv'de bir eve isabet etmesinin ardından Hamas ve İslami Cihad hareketi liderlerine karşı suikast düzenlenmesi çağrısı yaptı. Regev "Ne zaman ki Hamas ve İslami Cihad liderleri hedef alındıklarını hissederler ancak o zaman bize karşı farklı davranırlar" dedi.

İsrail Kültür ve Spor Bakanı Miri Regev, abluka altındaki Gazze Şeridi'nden atılan roketin başkent Tel Aviv'in kuzeyinde bir eve isabet etmesinin ardından Hamas ve İsami Cihad hareketi liderlerine karşı suikast düzenlenmesi çağrısı yaptı.

Regev, İsrail ordu radyosuna yaptığı açıklamada, bölgede artan tansiyona ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Filistinli gruplar ile İsrail arasındaki güç dengesine ilişkin herhangi bir soru işaretinin söz konusu olmadığını söyleyen Regev, "Kimin daha güçlü olduğu sorusunun cevabı çok açık. Terör yuvalarını boşaltmaları bile bu sefer onlara (Gazze'deki Filistinli gruplar) bir fayda sağlamayacak. Onları her yerde yakalayacağız" dedi.

Daha önce de benzer çağrı yapmıştı

Regev, İsrail'in yeniden Gazze'deki Filistinli liderlere yönelik suikastlara başlaması gerektiğini savunarak, "Ne zaman ki Gazze Şeridi'ndeki Hamas ve İslami Cihad liderleri hedef alındıklarını hissederler ancak o zaman bize karşı farklı davranırlar." diye konuştu.

İsrail Kültür ve Spor Bakanı Regev, daha önce de benzer çağrılar yapmıştı. Gazze'den atılan bir roket, bu sabah Tel Aviv'in kuzeyindeki Şaron bölgesinde bir eve düşmüş, evde bulunan 7 kişi yaralanmıştı.

Bunun üzerine İsrail yönetimi, Gazze'ye açılan Kerm Ebu Salim ve Beyt Hanun (Erez) sınır kapılarını kapatmıştı.

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Haber Tarihi: 25 Mart 2019 Pazartesi 18:59
  1. Miri Regev
  2. İsrail

YORUM YAZ

  • HeytHeyt45 dk önce
    Sizden daha ötlek bir ırk yok. Zamanı gelsin hele. Biz sabırlı milletiz.
  • cennetcennet50 dk önce
    Eee siz pkk sevicileri biz size ne zaman suikast düzenleyecegiz
  • KeşanlıKeşanlı1 sa önce
    senin gibi olan atalarını, cenabı Allah 40 sene çöllerde niçin dolaştırdığı daha da iyi anlaşılıyor sizler azgın ve zihniyetinizden dolayı lanetlenmiş bir milletsiniz,hiç kaçarınız yok sizlere de ölüm meleği gelecek, bakalım nasıl görünecek !
  • SemaSema1 sa önce
    yaziklar olsun islam devleti diye kendilerini ortaya atan Arabistan, Iran, Irak, Misir'a su dünyada Israil Devleti diye bir sey olmamaliydi... Ne malum :Bu bomba Amerika' daki ikiz kuleler gibi olmasin...
  • turgutturgut1 sa önce
    hani insan haklari , BM ve kati piresi bunlari neden görmez...amnesty international nerdeler ? pkk meraklisi avrupali itogluitler nerede ?demek asil konu kürtleri düsünmek degil, kürtleri kendi emellerine kullanmak
  • NAZIM ZENGİNNAZIM ZENGİN1 sa önce
    Böyle sürtüklerden yahudiler içinde bolca var!
  • Mahluk siyonistlerMahluk siyonistler1 sa önce
    Hamuru bozuk ,soyu bozuk ;aklınızdan ne geçiyorsa aynen size uygulamalı. İnsanlığın başbelaları.
  • Hy-hyHy-hy1 sa önce
    Bu süikastlar birgün sizide bulur.

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