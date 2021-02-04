Skandal, basına sızdı! Rahibeler yetim çocukları zenginlere kiralamış

Almanya’da bir manastırda görev yapan rahibelerin, yetim çocukları işadamlarına 'kiraladıklarına' dair soruşturmayla ilgili rapor basına sızdırıldı.

Köln Katolik Başpiskoposluğu’na mensup rahibelerin, yetim çocuklara yönelik cinsel taciz ve istismarda bulunduklarına ilişkin soruşturma geçtiğimiz ay sonuçlanmıştı. Soruşturma sonuçlarının yer aldığı rapor, kamuoyu ile paylaşılmamıştı ancak rapor içeriği çok sayıda basına sızdı. ABD merkezli Daily Beast gazetesi, 560 sayfalık soruşturma raporunun bazı bölümlerini yayımladı.

Raporda 1960 ve 1970'li yıllar arasında Almanya'nın Speyer kentinde bulunan bir manastırda görev yapan rahibelerin, öksüz erkek çocukları, işadamları ve din görevlilerine 'satıldığı veya kiraladıkları' detaylı bir şekilde yer alıyor.

Raporda bazı çocukların 'seks kölesi olarak yetiştirildikleri' ve bazılarına da 'kiralanmadan' önce uyuşturucu verildiği belirtiliyor.

175 çocuk 20 sene tacize uğradı

Gazetenin alıntı yaptığı soruşturma raporuna göre, cinsel taciz ve istismara maruz kalan yetim çocuklardan bazıları önce zorla iş adamlarına gönderildi, sonrasında da giysilerini kırıştırdıkları ya da kıyafetlerine sperm bulaştığı için rahibeler tarafından cezalandırıldı. Raporda, çoğu 8-14 yaşları arasındaki 175 çocuğun 20 yıl boyunca tacize uğradığı bilgisi de yer alıyor.

Soruşturma, bazı çocukların evlat edinilmesinin kasıtlı olarak engellendiği veya rahibelerin onları satmaya devam edebilmeleri için koruyucu bir eve götürüldükleri ortaya çıktı.

'Halkın okuması için uygun değil'

Manastırın bağlı olduğu makamların belgeleri görmek isteyen gazetecilerden bir gizlilik anlaşması imzalamalarını talep ederek, raporu kamuoyuna açıklamayı reddetmesi üzerine ayrıntıların basına sızdırıldığı belirtildi.

Bahse konu manastırın bağlı olduğu bölgede görevli Piskopos Karl-Heinz Wiesmann, medyaya sızdırılan taciz raporunun çok rahatsız edici olduğunu vurgulayarak, halkın okuması için uygun olmadığını söyledi. Wiesmann, skandal raporu okuduktan sonra görevinden 1 ay uzaklaşmak zorunda kaldığını belirtti.

İlk olarak geçen yıl Deutsche Welle tarafından duyurulan davada, 15 diğer eski yetim yer alıyor.

Rapora göre, şu an 65 yaşında olan mağdur Karl Haucke, 11 ila 14 yaşları arasında en az haftada bir kez cinsel tacize uğradığını anlatarak, "Bize ne yapılanın ne anlama geldiğini de bilmiyorduk. Bu sadece fiziksel bir acı değildi aynı zamanda insani onurumuz aşağılandı" dedi.