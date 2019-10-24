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Skandal! ABD’li senatörler terörist için vize istedi

ABD senatörleri Lindsey Graham, Chris Van Hollan ve Marsha Blacburn'ün terör örgütü YPG'nin yöneticisi Mazlum Kobani için vize başvurusunda bulunduğu iddia edildi.

24 Ekim 2019 Perşembe 09:05
Skandal! ABD’li senatörler terörist için vize istedi

CNN muhabiri Ryan Browne’nin iddiasına göre, senatörler ABD Başkanı Trump’ın terörist Mazlum Kobani’ye teşekkürü sonrasında harekete geçerek Kobani’nin ABD’ye gelmesini sağlamak üzere vize başvurusunda bulundu.

Pompeo'ya yazıldı

Dışişleri Bakanı Pompeo’ya yazıldığı belirtilen mektupta senatörlerin “ABD’nin Suriye’den çekilmesinin bölgedeki ABD müttefikleri için ciddi sonuçları oldu. IŞİD ile savaştaki operasyonlardan sorumlu General Mazlum’un ABD’ye ziyareti için gerekli olabilecek işlemleri düzenlemenizi rica ediyoruz” ifadelerini kullandığı belirtildi.

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Haber Tarihi: 24 Ekim 2019 Perşembe 09:05
  1. ABD

YORUM YAZ

  • misafirmisafir22 sa önce
    neden şaşırıyorsunuz ki abd ye terörist olan herkes gayet rahat girebiliyor hemde himaye ediliyor mesela fetö ve tayfası
  • hjklhjkl23 sa önce
    abd 300 yıllık kendi tarihinde ispanyol portekiz ingiliz fransız işgaline uğrayıp sömürüldüğü için şimdi aynısını dünyadan intikam alırcasına güçlü olduğu için şimdi abd işgalcisi laneti kahpe gibi islam ülkelerini ve diğer tüm dünya ülkelerini işgal etti kahpece zalimce abd kendi yaşadıkları işgalleri sömürüyü dünyaya empoze edemez alçakça
  • ihsanihsan23 sa önce
    haçlı köpekleri bunlar
  • mehmetmehmet23 sa önce
    yahudi piçleri senatörler
  • Rabia Zafer Rabia Zafer 23 sa önce
    Teörist Sevici, Baş Terörist ABD, Şerefsiz Hain Alçaklar.
  • abdullahabdullah23 sa önce
    sasirdik mi? bizdeki bazi natoturkcu PKk/YPG muhibbi west point kapikulu amiral, general eskilerinbevde verin vize toplanti eksik kalmasin( bkz. bugunku takvimde ergun diler yazisi!)

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