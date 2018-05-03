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Skandal! 16 öğrenci yemekten zehirlendi

Gaziantep'te bulunan ve ismi açıklanmayan özel bir yurtta yedikleri yemekten zehirlendiği öne sürülen 16 öğrenci, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından kentteki çeşitli hastanelere kaldırıldı.

03 Mayıs 2018 Perşembe 11:52
Skandal! 16 öğrenci yemekten zehirlendi

Edinilen bilgiye göre, Gaziantep'te özel yurtta kalan ve akşam yemeğinde kavurma yedikleri belirlenen öğrencilerden 16'sı gece saatlerinde şiddetli mide bulantısı yaşamaya başladı.

Öğrencilerin kusma şikayeti üzerine 112 sağlık ekiplerinden yardım istedi.

Olay yerine gönderilen sağlık ekipleri tarafından ilk müdahalesi yapılan öğrenciler, kentteki çeşitli hastanelerde tedavi altına alındı.

Haber Tarihi: 03 Mayıs 2018 Perşembe 11:52
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