Sızma girişiminde bulunan teröristler imha edildi
Fırat Kalkanı bölgesine sızma girişiminde bulunan 4 PKK/YPG’li terörist komandolar tarafından etkisiz hale getirildi.
Milli Savunma Bakanlığı'ndan (MSB) yapılan açıklamada, Fırat Kalkanı bölgesine sızma girişiminde bulunan 4 PKK/YPG'li teröristin komandolar tarafından etkisiz hale getirildiği bildirildi.
Bakanlıktan yapılan açıklamada, "Huzur ve güven ortamını bozmak için Fırat Kalkanı bölgesine sızma girişiminde bulunan 4 PKK/YPG’li terörist, Kahraman Komandolarımızın başarılı müdahalesi ile etkisiz hale getirildi." ifadelerine yer verildi.