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Gündem Sizin hukuk sisteminiz işte bu! Hepimiz Gazzeliyiz diyemeyenler Ermeni’yiz diyorlar!
Gündem

Sizin hukuk sisteminiz işte bu! Hepimiz Gazzeliyiz diyemeyenler Ermeni’yiz diyorlar!

Yeniakit Publisher
2023-11-17 10:41:00 -
Sizin hukuk sisteminiz işte bu! Hepimiz Gazzeliyiz diyemeyenler Ermeni’yiz diyorlar!

Yeni Akit Gazetesi Sorumlu Yazı İşleri Müdürü Ali İhsan Karahasanoğlu'nun, "Hepimiz Gazzeliyiz diyemeyenler, Ermeni’yiz diyorlar!" başlıklı yazısı...

Yeni Akit Gazetesi Sorumlu Yazı İşleri Müdürü Ali İhsan Karahasanoğlu, sözde duyarlı seküler kesimin ikiyüzlü tavrına tepki gösterdi.

Karahasanoğlu'nun bugünkü yazısı...

Bir Hrant Dink’in öldürülmesi üzerinden, “Hepimiz Ermeni’yiz” diyerek, sokaklara doluşanlar.

Şimdi 12 bin Gazzeli öldürüldü.

“Hepimiz Gazze’liyiz” diyemiyorlar..
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Hatta. Gazze’den getirilen kanser hastaları için, Fatih Altaylı gibi vicdansızlar, “Türkiye’deki kanserli hastalara bakamıyor iken, Gazze’den niye hasta geriliyor” diyerek itiraz ediyor..

Hrant Dink niye gündem konumuz oldu?

Çünkü Hrant Dink’in katili Ogün Samast, mahkum olduğu süreyi doldurdu ve önceki gün tahliye oldu..

“Hepimiz Filistinliyiz. Hepimiz Gazzeliyiz” diyemeyen, ama Hrant Dink öldürüldüğünde, “Hepimiz Ermeni’yiz” diyenler, tahliyenin faturasını da, AK Parti’ye çıkarıyorlar..

“Hrant Dink’in katilini, AK Parti tahliye ettirdi” diyen hokkabazlar bilmezler mi, taaa 1926’da, “modern çağdaş hukuk” diye millete yutturulmaya kalkılan ve İtalyan Ceza Kanunu’ndan tercüme edilerek yürürlüğe giren, sonrasında 2005’de AK Parti döneminde baştan aşağıya değiştirilen ama aslında ilk haline de sadık kalınılan Türk Ceza Kanunu’ndaki hüküm böyle..

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