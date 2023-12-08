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Gündem Sizin Arap düşmanlığınızdan olmasın Fatih! Altaylı böyle ağladı...
Gündem

Sizin Arap düşmanlığınızdan olmasın Fatih! Altaylı böyle ağladı...

Yeniakit Publisher
2023-12-08 23:41:00 -
Sizin Arap düşmanlığınızdan olmasın Fatih! Altaylı böyle ağladı...

Suudiler, Katarlılar, BAE'liler ticari amaçla Türkiye’ye geldiklerinde 'satıldık' diyenler, bugün yazdıkları yazılarda ağlıyorlar.

Fatih Altaylı köşesinden yine iktidarı hedef aldı.

İngiltere güzelleyiciliği yapan Altaylı; Katarlıların, Suudilerin, BAE'lilerin İngiliz kulüplerini satın almasından sonra ülke futbolunda oluşan yüksek geliri yazdı.

Aynı ülkeler Türkiye'ye ticari amaçla geldiklerinde 'satıldık' diyenlerden Altaylı, sıkılmadan bir de İngiltere ile Türkiye kulüplerini kıyasladı.

Arap düşmanlığınızdan olmasın Fatih!

Yazısında, “Daha önce de yazmıştım, İngiltere Ligi’nde küme düşen bir takımın naklen yayın geliri, Türkiye Süper Ligi’nin toplam ederinden fazla. Lig sonuncusu yaklaşık 150 milyon dolar para alırken, Türkiye’de ilgin toplamı 90 milyon dolar” diyen Altaylı, “Ancak İngiltere Avrupa’nın diğer büyük ligleri ile de arayı açıyor” diyen Altaylı, şöyle devam etti:

“Bu rezil tablonun tek sorumlusu elbette Türkiye Futbol Federasyonu değil. Tüm kulüpler, kulüp yöneticileri, birbirinin gözünü oyan seviyesiz başkanlar ve tabii satılmış spor medyası. Hep birlikte Türk futbolunu getirdiğiniz nokta bu. Elinize sağlık. Durmak yok yola devam.”
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