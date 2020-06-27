Size halt etmek düşer

Yunanistan Kültür Bakanı’nın, UNESCO’ya bir mektup yazarak, ibadete açılması söz konusu olan Ayasofya’nın statüsünün değişmemesi gerektiğini söylemesine STK temsilcileri tepki gösterdi

Ayasofya Türkiye toprakları içerisindedir!

Türk Diyanet Vakıf-Sen Genel Başkanı Nuri Ünal, “Yunanistan gibi ülkelerin Ayasofya konusunda konuşmaları kale alınacak bir şey değil. Ayasofya Türkiye Cumhuriyeti toprakları içerisinde onlara halt etmek düşer. Ayasofya’nın cami olarak açılmasını çok uzatmaya gerek yok. Türkiye’den çok başka ülkelerin söz hakkı olması çok saçmadır. Biz diğer ülkelerdeki kiliselerle ilgili şunu yapın bunu yapın demiyoruz. Yunanistan öteden beri provokatif anlayışla hareket ediyor” diye konuştu.

Ayasofya bizim değerimizdir!

Diva-Sen Genel Başkanı Mustafa Çopursuz da, “Başkasının iç işlerine karışılmaz. Türkiye’ye karışmaya kalkışan ülkeler kendi işlerine baksınlar. Kendi değerlerini korusunlar. Ayasofya bizim değerimizdir. Bizim hayalimizdir. Sınırlarımız içerisinde bedel ödenerek, bizlere emanet edilmiştir. Ancak Türkiye karşıtı olaylarda haçlı ruhuna sahip ülkeler, çok müthiş derecede dayanışma içerisine giriyorlar. Birlikte hareket ediyorlar. Aynı birlik ve beraberliği Müslüman din kardeşlerimizin de ortaya koymasını istiyoruz” şeklinde tepki gösterdi.

ABD’li elçiye cevap

Dışişleri Bakan Yardımcısı Yavuz Selim Kıran ise, ABD’nin Dini Özgürlükler Özel Temsilcisi Büyükelçi Sam Brownback’in Ayasofya paylaşımına Twitter’dan verdiği cevapta, “Endişelenmeyin Brownback. Türkiye, kültürel ve dini mirasını korumaya devam edecek” ifadesini kullandı.

Kıran, Büyükelçi Brownback’in Ayasofya’ya ilişkin paylaşımına verdiği cevapta şunları kaydetti:

“Ayasofya, Fatih Sultan Mehmet’in vakfiyesidir. Kullanımıyla ilgili herhangi bir karar bizim iç işimizdir. Türkiye, 18 dünya miras alanımızın korunmasına aktif katkıda bulunmaktadır. Endişelenmeyin Brownback. Türkiye, kültürel ve dini mirasını korumaya devam edecek.”

Brownback, paylaşımında, Ayasofya’nın, dünyanın dört bir yanındaki farklı inançlara sahip milyarlarca inanan için muazzam manevi ve kültürel öneme sahip olduğunu belirterek, Ayasofya’nın bugünkü statüsünde müze olarak herkesin erişebilirliğinin sürdürülmesi yönünde Türk hükümetine çağrıda bulunmuştu.