Hikmet Genç, bir türlü adayını belirleyemeyen altılı masayı fena ti'ye aldı.

"Şaka yapıyorduk. 'Adayı seçimlerden sonra açıklamasınlar sakın?!..' diyorduk. Aklıma Levent Kırca geldi. Kenan Evren'i oynadığı 'ülkeye el koyduk' skeci... Darbeci Evren televizyondan darbeyi ilan etmek istiyor. Ama lafını bir türlü tamamlayamıyor. Araya zırt pırt reklam giriyor. Sonunda kızıyor, 'başlarım reklamınıza, darbe marbe yapmıyorum lan' deyip masayı dağıtıyor!.. Sonunda By Kemal de; 'size aday maday yok lan' deyip 6'lı masayı dağıtabilir" ifadelerini kullanan Genç, Akşam gazetesindeki yazısında şunları kaydetti:

"Şaka yapıyorduk. "Adayı seçimlerden sonra açıklamasınlar sakın?!.." diyorduk. Gerçek olursa şaşırmayız artık. (Ne gülüyorsunuz? Size, "Bir partinin genel başkan kendine oy veremedi" deseler inanır mıydınız?!..)

Aklıma Levent Kırca geldi. Kenan Evren'i oynadığı 'ülkeye el koyduk' skeci. Darbeci Evren televizyondan darbeyi ilan etmek istiyor. Ama lafını bir türlü tamamlayamıyor. Araya zırt pırt reklam giriyor. Sonunda kızıyor, "başlarım reklamınıza, darbe marbe yapmıyorum lan" deyip masayı dağıtıyor!..

Sonunda By Kemal de; "size aday maday yok lan" deyip 6'lı masayı dağıtabilir.

Yahu kızmayın. Kaç defa dedik. Bu kadar 'benzemez'i ' yapıştırma ittifakla bir araya getirip 'demokrasinin Nirvanası' diye yutturamazsınız millete. "Bir yerde patlar ve hikaye karakolda biter" diye kaç defa söyledik.

By Kemal ile Akşener arasındaki kavgadan sonra masada isyan başladı.

Davutoğlu, "her bir genel başkanın imza yetkisi olacak" diyor. "Her birimiz Cumhurbaşkanı yardımcısı olacağız" diyor. "Her birimize bakanlık verilecek" diyor.

Şimdiye kadar masanın yapmadığı açıklamaları Davutoğlu yapıyor. Masada söyleyemediklerini medya üzerinden söylüyor ya da medya üzerinden pazarlık yapıyor olabilir. By Kemal de 'yav he he' diyor. (Köprüyü geçene kadar böyle)

Lakin kerameti kendinden menkul hocayı durduramıyorlar.

Verilen sözler tutulmazsa, bakanlık, yardımcılık neyin verilmezse, kriz çıkartırmış. Meclis desteğini çekermiş, ülke seçime gidermiş. (Meclis desteğini çekince ülkeyi seçime götürecek kadar çok vekili olacaksa demek ki!..)

Babacan durur mu?..

"Ben aday olursam hem rahat seçilirim hem de en iyi şekilde yönetirim. Ama şu anda bizim önceliğimiz kim sorusu değil" dedi.

"Rahat" seçilirmiş?!.. Engin Altay da 'Kılıçdaroğlu rahat seçilir" diyordu. Hatta tam ifadesiyle söyleyeyim; "döke saça seçilir" diyordu.

"Ama bizim önceliğimiz, 'kim sorusu' değil" diyor Babacan. E iyi bari, kimi koysan 'rahat' seçiliyorsa acele etmeye gerek yok! O kadar kasmaya da gerek yok zaten. Tuvalet terliği de olsa rahat kazanıyor!

Bu arada Eko da umreye gitmiş. (Aman laikler duymasın!)

O da 'rahat seçilmek' için 'adaylık duası' eder mi acaba?

'Huzur duası' oluyor da 'adaylık duası' neden olmasın?!.."