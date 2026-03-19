Teknoloji burada da devreye girdi! Artık kabir ziyaretleri görüntülü yapılıyor
Teknoloji burada da devreye girdi! Artık kabir ziyaretleri görüntülü yapılıyor

Teknoloji hayatlarımızın merkezine yerleşti... Görüntülü aramalardan online işlemlere kadar her anımızda yanımızda olan internet şimdilerde kabir ziyaretlerini de bazıları için kolaylaştırıyor.

Teknolojinin hayatın her alanına girmesiyle birlikte kabir ziyaretleri de değişmeye başladı. Antalya Mermerciler Karocular ve Alçıcılar Odası Başkanı da olan Mehmet Çetin, bayram öncesi mezar bakımına olan talebin her geçen yıl arttığını söyledi. 2008 yılında Türkiye'nin ilk mezar bakım şirketini kurduklarını belirten Çetin, özellikle Ramazan ve Kurban bayramları öncesinde yoğunluk yaşadıklarını ifade etti.

Bayram dönemlerinin kendileri için en yoğun zamanlar olduğunu belirten Çetin, "Özel günlerde özellikle bayramlarda, kandillerde, vefat eden kişinin doğum günü ya da ölüm yıl dönümünde mezar bakımı ve çiçeklendirme yapıyoruz. Bayram yaklaşmadan önce ciddi bir yoğunluk oluşuyor, bazen telefonlara yetişemiyoruz" dedi. Mezar bakımının sanıldığından daha kapsamlı bir hizmet olduğunu vurgulayan Çetin, "İnsanlar mezar bakımını sadece sulama sanıyor. Oysa mermerin parlatılması, baş taşı yazılarının yenilenmesi, toprağın doldurulması, çiçeklendirme gibi birçok işlem yapıyoruz. Hepsini yapıp mezarı tertemiz şekilde teslim ediyoruz" diye konuştu.

Gelişen teknolojiyle hizmetin de değiştiğini söyleyen Çetin, "Artık insanlar bize telefondan ulaşıyor. Mezarı temizleyip çiçeklendirdikten sonra fotoğraf gönderiyoruz. Bazen görüntülü arama da yapıyoruz. Uzakta olup gelemeyen insanlar mezarı bu şekilde ziyaret ediyor. Görüntülü aramada dua eden, duygulanan insanlar oluyor" dedi. Akıllı telefonla tarama yaparak vefat eden kişinin öz geçmişi, videosu, fotoğrafları, şiir, dua gibi yazı ve görselleri ekranda izleme kolaylığı sağlayan mezar taşındaki karekod sistemini mezar taşlarında uyguladıklarını aktaran Çetin, "Karekod ile vefat eden kişinin fotoğrafları, videoları, öz geçmişi, sevdiği müzik ya da dualar tek bir noktada toplanabiliyor. Bu sayede hem hatıralar korunuyor hem de ziyaret edenler farklı bir deneyim yaşıyor" diye konuştu.

Mezar bakım hizmetlerinin paket halinde sunulduğunu ifade eden Çetin, "Bakım paketlerimiz 500 TL ile 1500 TL arasında değişiyor. Karekod uygulaması ise içerik yoğunluğuna göre ortalama 1500 TL ile 2 bin 500 TL arasında fiyatlandırılıyor" dedi. Bu işe başladıkları ilk yıllarda insanların mezar bakımına sıcak bakmadığını dile getiren Çetin, "18 yıl önce insanlar bu fikre şaşırıyordu. Ama artık insanlar vakit bulamıyor. Uzakta olup olmaması fark etmiyor. Bu nedenle her geçen yıl talep artıyor" diye konuştu.

