Trabzonspor’da derbi öncesi deprem

Süper Lig'de oynanan ikas Eyüpspor maçının ardından açıklamalarda bulunan Trabzonspor Teknik Direktörü Fatih Tekke, Galalatasaray ile oynanacak maç öncesi takımdaki eksikler hakkında konuştu. Fatih Tekke, sakatlığı bulunan Arseniy Batagov'un zorlu derbide forma giyme ihtimalini değerlendirdi.

''G.SARAY MAÇINA YETİŞME İHTİMALİ ZOR''

Kayserispor ile oynanan maçta sakatlanan Ukraynalı oyuncunun Galatasaray derbisinde forma giymesinin zor olduğunu açıklayan Fatih Tekke, "Durumu beklediğimizden de ciddi. Batagov'un Galatasaray maçına yetişme ihtimali zor görünüyor." dedi.

''OULAI ÖNEMLİ EKSİK''

Christ Oulai'nin Galatasaray maçında cezalı duruma düşmesiyle ilgili de konuşan deneyimli hoca, "Christ genç oyuncu, duygularıyla oynuyor. Küçük küçük hatalar yaparak öğrenecek. Bizim için önemli eksik. Baskıyı kırmada bizim için çok değerli ama her şeye rağmen hayat devam ediyor. 4 isimden 1 kişi cezalı oldu. Çok zor bir maça hazırlanacağız. Christ bizim için çok değerli, ele avuca sığmıyor ama dikkat etmesi lazım. Tam göremedim açıkçası, itirazsa onun hatası ama oluyor, onun hatası. Christ yoksa başka alternatiflerimizi değerlendirmeye çalışacağız." değerlendirmesinde bulundu.