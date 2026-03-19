Gerrard ağzını bozdu! Galatasaray’a 'utanç' çıkışı ortalığı fena karıştırdı...
Liverpool'un eski kaptanı yorumcu Steven Gerrard'dan olay çıkış geldi.
Liverpool'un eski kaptanı yorumcu Steven Gerrard'dan olay çıkış geldi.
Liverpool yenilgisinin ardından konuşan Steven Gerrard’ın sözleri gündemi karıştırdı. Galatasaray’ı hedef alan sert ifadeler, sarı-kırmızılı taraftarların tepkisini çekti.
Şampiyonlar Ligi’nde Liverpool karşısında alınan ağır yenilginin ardından yapılan yorumlar, maçın önüne geçti. İngiliz futbolunun efsane isimlerinden Steven Gerrard, karşılaşma sonrası kullandığı ifadelerle tartışmanın fitilini ateşledi.
TNT Sports’ta değerlendirmelerde bulunan Gerrard, Galatasaray’ın performansını oldukça sert bir dille eleştirdi. Takımın sahadaki görüntüsünü yetersiz bulan Gerrard, oyunun genelini “utanç verici” olarak nitelendirdi.
Sahadaki mücadeleye dair yaptığı yorumlarda, oyuncuların tepkilerine de değinen İngiliz yorumcu, bazı anları “acınası” olarak değerlendirdi.
Bu açıklamalar kısa sürede sosyal medyada geniş yankı bulurken, Galatasaraylı taraftarlar Gerrard’ın sözlerine sert tepki gösterdi. Özellikle kullanılan dilin ağır olduğu görüşü öne çıktı.
Sarı-kırmızılılar cephesinde, mağlubiyetin ardından gelen bu tür yorumların saygı sınırlarını aştığı yönünde değerlendirmeler yapıldı.
WhatsApp İhbar Hattı
+90 (553) 313 94 23