Siz uyduruk bir aday çıkarın ama bizi destekleyin! Sağ el ile sol kulak gösteriliyor

Yerel seçimlere az bir süre kala, Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) ile PKK'nın siyasi kolu DEM Parti arasındaki ittifak pazarlıkları hız kazanmış durumda. Terör suçlusu Selahattin Demirtaş'a sık sık selam gönderen Özgür Özel, eski ortaklardan beklediği desteği alamayınca DEM Parti ile görüşmelerine devam etti. Özel, DEM Parti'ye "Görüşmeleri ve iş birliğini şeffaf bir şekilde yürüteceğiz" mesajını ileterek kapıyı tamamen kapatmadı.

DEM Parti ise 2019 seçimlerinde Ekrem İmamoğlu'na verdiği destekle biliniyor ve bu sefer pazarlıkta daha fazla talepte bulundu. Adalar, Esenyurt ve Sultanbeyli ilçelerini isteyen DEM Parti, geçtiğimiz hafta Başak Demirtaş'ı İstanbul için aday gösterebileceklerini açıkladı.

PKK oyları İmamoğlu'na mı kaydırmak istiyor?

Ancak, Başak Demirtaş'ın aniden adaylıktan çekilmesi, teröristbaşı Mustafa Karasu'nun "Var olan ittifakları sürdürmek gerekiyor" mesajının ardından geldi. Bu durum, CHP ve DEM arasındaki kirli ittifakın perde arkasını ortaya çıkardı. İddialara göre, PKK'nın siyasi kanadı DEM, Başak Demirtaş'ın yerine daha zayıf bir ismi aday göstererek DEM Parti oylarının yine Ekrem İmamoğlu'na kaymasını sağlamak istiyor.

Konunu değerlendiren gazeteci Ekrem Kızıltaş, A Haber'de katıldığı canlı yayında CHP ve DEM arasındaki kirli pazarlığın perde arkasını anlattı. İki parti arasında da pazarlıkların sürdüğünü söyleyen Ekrem Kızıltaş, "CHP ve DEM, aralarındaki ittifakı gizlemek için böyle bir yöntem deniyor" ifadelerini kullandı.



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"Siz uyduruk bir aday çıkarın ama bizi destekleyin denilmiş olabilir"

"Çünkü DEM Parti aday açıklayabilir ama açıkladığında CHP ile aralarındaki köprüleri atıp atmadığını anlamak için güçlü bir profili mi aday gösterdiler, biraz zorlaması için mi aday gösterildi yoksa spor olsun diye mi gösterildi buna bakmak gerekiyor. Çünkü aralarındaki pazarlıkta her ne kadar CHP'nin yeni eş mi diyeceğiz ne diyeceğiz bilmiyorum Genel Başkanı şeffaf ve açık bir ilişki olacak demiş olsa da DEM Parti ile CHP arasındaki yapılacak anlaşmanın tüm detaylarını hiçbir zaman öğrenemeyeceğimiz malum. Çok da iş birliği yapıyormuş gibi gözükmeyelim siz uyduruk bir aday çıkarın ama bizi destekleyin denilmiş olabilir. Bunu biz aday profilinden anlayabiliriz" açıklamasını yaptı.

Demirtaş ile CHP'ye şantaj mı yapıldı?

Açıklamalarına devam eden Ekrem Kızıltaş DEM Parti'nin Başak Demirtaş ile CHP'ye şantaj yaptığını da vurguladı. "Kısmen de DEM'in CHP ile bak işte böyle bir adayı İstanbul'dan koyabiliriz böyle bir aday olduğunda sizin adayınızın 5 sene bu şehre hizmet etmek yerine daha çok tatil yapan başka hedefler peşinde koşan adayınızın işi iyice zorlaşır demeye de yaradı bence" ifadelerini kullandı.