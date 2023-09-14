Siz olsanız hangisini tercih edersiniz? Kilometre mi motor hacmi mi?

İkinci el araçlarda küçük fiyat düşüşlerinin yaşanması, Ticaret Bakanlığı’nın aldığı kararların sektörde etkili olduğunu gösteriyor. Al-satçı olarak tabir edilen kişilerin yerini ihtiyacı olan tüketicilerin almaya başlamasıyla araç almak isteyen de satmak isteyen de bekleme davranışına yönelince yeni araç ilanı girişlerinde belli miktarlarda düşüş gözlemlendi.

Hangi km aralığı daha fazla?

İkinci el piyasasında ağustos ayında ilanlar en çok 200.001 – 300.000 km. arasındaki araçlar için verildi. Bu km. aralığındaki araçların ilan oranı %27 oldu. 150.001 – 200.000 km. aralığındaki araçların ilan oranı yüzde %18, 100.001 – 150.000 km. aralığındaki araçların ilan oranı ise %16 olarak gerçekleşti. 300.000 km. üzerindeki araçların ilan oranı ise %11 oldu.

Motor hacminde ağırlık ne yönde?

arabam.com’daki ilanlarda 1.2–1.4 arası ve 1.4-1.6 arası motor hacimlerine sahip araç ilanları daha çok görülüyor. 1.2-1.4 arası motor hacmine sahip araçların ilan oranı %29 oldu, 1.4-1.6 arası motor hacmine sahip araçlar ilanların %51’ini oluşturdu. 2001 cm3 ve üzeri motor hacmine sahip ilanların oranı ise %4’te kaldı.

Hangi yıl daha çok?

Ağustos ayında en fazla ilan verilen araçlar, %7,3 oranı ile 2012 yılına ait modeller oldu. 2012 model araçları ikinci sırada %6,5 ile 2015, üçüncü sırada ise %6,3 ile 2011 model araçlar takip etti. Dördüncü ve beşinci sıralarda ise sırasıyla yine %6,3 ile 2016, %5.9 ile 2017 model araçlar yer aldı. 2000 yılı ve öncesine ait araçlar ise ilanların %13’ünü oluşturdu.

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