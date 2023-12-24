Siz nasıl insansınız! Ekşi Sözlük'te şehit babası için inanılmaz sözler

Türkiye 2 gündür Irak'ın kuzeyindeki Pençe-Kilit Harekatı bölgesinde teröristlerle çıkan çatışmada şehit olan 12 askerlerine ağlıyor.

Milyonlar yaşanan saldırıdan sonra şehit olan askerlerimiz için büyük üzüntü duyarken sabah namazında tüm camilerde şehitlerimiz için dua edildi. Diğer yandan siyasiler de şehitlerimiz için başsağlığı mesajları yayınladı.

Türkiye yaşanan hain saldırı sonrası bir bütün olmaya çalışırken provokasyon yuvası Ekşi Sözlük'te gündeme gelen "oğlum şehit oldu ne mutlu bana" etiketinde şehitlerimize ve şehit ailelerine ağır hakaretler edildi.

Şehitlik mertebesinin küçümsendiği yorumlarda şehit babası da oğlunun şehit olmasından dolayı mutlu olduğu için eleştirildi.

İşte o skandal paylaşımlar:

ÖNE ÇIKAN VİDEO

"SUS DA OĞLUN UTANMASIN"

Oğlun şehit olmayabilirdi senin gibi yaşlanıp saçları ağarıp torunlarını görebilirdi onun yaşam hakkını kolayca elinden alanlara lanet olsun neyin mutluluğunu yaşıyorsun sen ? o kadar mutluysan bile sus da şehit oğlun utanmasın senden.

"KANKA AL SEN ŞU 5 MİLYONU"

"Kanka ölen öldü geri getiremeyiz, al sen şu 5 milyonu oğlumuz şehit oldu çok mutluyuz de."

"CENNETE GİTTİ SÜPER ORTAM VAR"

"İneğe tapana yeniden ama süper doğacaksın be olm diyolar, bunlara da cennete gitti süper ortam var be olm falan diyolar. bi şekilde yiyor tutuyor cahile. inanarak söylediği için sorun yok abi, devam. edit: bu arada vatan sağolsun dense gayet mantıklı ama diğer mevzular cidden boş işler artık. "

"ÖLE ÖLE AZALIN KURTULALIM"

"Sanki söyleyecek başka sözü var. acılıymış, yastaymış .... değil. ne diyebilir ki, ektiğimi biçiyorum mu diyecekti. ölün, öle öle azalın, kurtulalım sizden. kalıbımı basarım ki güncel iktidar partisine oy verdi o baba. hiç ağlamaya, sızlanmaya hakkı yok. soruna çözüm bulacak yetkin insanlara oy vermektense çocuğunu şehit edebiyatıyla öldüren sisteme oy verdi ve sonucuna katlandı. acımasız mı geldi? beter olmadıklarına dua etsinler. cehalet böyle bir şey arkadaş. sonucu çok acımasız, sonucu evlat olsa da cehaletin bedeli ödenmek zorunda."