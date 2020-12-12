Siz iflah olmazsınız! CHP yerli helikopter motorunu da beğenmedi

Yerli ve milli üretim konusunda her alanda çalışmalarını devam ettiren Türkiye, son olarak ilk milli helikopteri için yerli bir motor yaptı. Uzun süren çalışmaların ardından Türkiye'nin dışa bağımlılığını sona erdirecek bu çalışmalarla ilgili Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank Meclis Genel Kurulu'nda bilgi verdi.

Ancak Türkiye'nin milli motor yapıyor olması, CHP sıraları tarafından beğenilmedi.

"Son 7 yılda 10 farklı milli motor geliştirildi"

Mustafa Varank, "Bakınız, sadece TEI’e son yedi yılda 10 farklı millî motor geliştirildi. Daha geçen hafta TEI’nin ürettiği ilk millî helikopter motorunu TUSAŞ’a teslim ettik. Yalnızca deniz, hava, kara değil, uzay araçlarının da motorlarını geliştiriyoruz." dedi.

Bu sırada CHP İzmir Milletvekili Mahir Polat, "Sanırsın Mars'a gitmiş" diyerek aklınca dalga geçti.

Mustafa Varank ise, açıklamalarına şöyle devam etti:

"Gururla söylüyorum, TÜBİTAK Uzay Enstitümüzde uyduların manevra yapmasını sağlayan hall etkili itki motorunu geliştirdik. TÜRKSAT 6A Millî Haberleşme Uydusu’nda bu itki sistemini kullanacağız, bunu başarabilen nadir ülkelerden bir tanesiyiz."