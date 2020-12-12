  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Gündem Siz iflah olmazsınız! CHP yerli helikopter motorunu da beğenmedi
Gündem

Siz iflah olmazsınız! CHP yerli helikopter motorunu da beğenmedi

Savunma sanayinde büyük bir şahlanış gerçekleştiren Türkiye, son olarak helikopterler için yerli bir motor üretti. Hizmet anlayışı heykelden ibaret olan ve çapsızlıkta sınır tanımayan Kemalist CHP ise yerli motorla aklınca dalga geçti.

Yeniakit Publisher
2020-12-12 18:47:00 -
Siz iflah olmazsınız! CHP yerli helikopter motorunu da beğenmedi

Yerli ve milli üretim konusunda her alanda çalışmalarını devam ettiren Türkiye, son olarak ilk milli helikopteri için yerli bir motor yaptı. Uzun süren çalışmaların ardından Türkiye'nin dışa bağımlılığını sona erdirecek bu çalışmalarla ilgili Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank Meclis Genel Kurulu'nda bilgi verdi.

Ancak Türkiye'nin milli motor yapıyor olması, CHP sıraları tarafından beğenilmedi.

"Son 7 yılda 10 farklı milli motor geliştirildi"

Mustafa Varank, "Bakınız, sadece TEI’e son yedi yılda 10 farklı millî motor geliştirildi. Daha geçen hafta TEI’nin ürettiği ilk millî helikopter motorunu TUSAŞ’a teslim ettik. Yalnızca deniz, hava, kara değil, uzay araçlarının da motorlarını geliştiriyoruz." dedi.

Bu sırada CHP İzmir Milletvekili Mahir Polat, "Sanırsın Mars'a gitmiş" diyerek aklınca dalga geçti.

Mustafa Varank ise, açıklamalarına şöyle devam etti:

"Gururla söylüyorum, TÜBİTAK Uzay Enstitümüzde uyduların manevra yapmasını sağlayan hall etkili itki motorunu geliştirdik. TÜRKSAT 6A Millî Haberleşme Uydusu’nda bu itki sistemini kullanacağız, bunu başarabilen nadir ülkelerden bir tanesiyiz."

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
İngilizler, Macron'un Türkiye korkusunun sebebini açıkladı
Dünya

İngilizler, Macron'un Türkiye korkusunun sebebini açıkladı

İngiliz Independent, Fransız Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un Türkiye'yi Rusya ve Çin'den daha büyük bir tehdit olarak gördüğünü yazdı. Aynı..
Fatih Uğurlu anlattı: İnönü'nün eşi ile Atatürk neden tartıştı?
Gündem

Fatih Uğurlu anlattı: İnönü'nün eşi ile Atatürk neden tartıştı?

Gazeteci Fatih Uğurlu İnönü'nün eşi ile Atatürk arasında yaşanan bir tartışmanın nedenini anlattı.

Emniyet vatandaşları uyardı! Sakın açmayın...
Aktüel

Emniyet vatandaşları uyardı! Sakın açmayın...

Diyarbakır Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri internet ve telefon üzerinden 'pandemi yardımı' adı altında gerçekleştirilen dola..
Satılık 2011 model Volvo XC90
Satılık 2011 model Volvo XC90

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay