Siz de yorumlarda sorun Sosyal Güvenlik Uzmanı Murat Özdamar cevaplasın! Emeklilikte son yedi yıl kuralı nasıl işliyor?

Sosyal Güvenlik Uzmanı Murat Özdamar sizlerden gelen sorulara cevap veriyor. İşte bu hafta sizlerden gelen sorular ve Özdamar’ın cevapları:

Kısmi emeklilik yaşı 3 sene fazladır

Soru: Benim 4/a ilk sigorta girişim 28.05.2010. Tam emeklilik 7200 prim günüyle kısmi emeklilik 5400 prim gün primle oluyor. Ben kısmi 5400 günden emekli olursam primler asgariden yattığı için maaş aynı mı olur, Ayrıca 25 yıl şartı aranıyor mu? Aziz

Cevap: İlk defa 1.5.2008 tarihinden itibaren sigortalı olanların emeklilik yaşı 31 Aralık 2035 tarihine kadar ödenecek prim gün sayısına göre 60 ile 65 yaş aralığında değişiyor. 4/A kapsamındaki sigortalılar yani SSK sigortalıları 31 Aralık 2035 tarihine kadar 7200 gün prim öderlerse kadınlar 58 erkekler 60 yaşında emekli olabilecek. 7200 gün prim ödemesi geciken her iki sene için emeklilik yaşını 65’i aşmamak üzere bir sene uzatacak. Kısmi emeklilik yaşı ise normal emeklilik yaşının üç sene fazlası olacak. Kısmi emeklilik 4/B sigortalıları için 5400 gün prim ödenmesiyle mümkün. 4/A sigortalıları için 5400 gün prim bir kademeye tabi. İlk defa 1.5.2008 tarihinden itibaren sigortalı olanların 4/A statüsünden kısmi emekliliği; 2008’de sigortalı olanlar için 4600 gün, 2009’da sigortalı olanlar için 4700 gün, 2010’da sigortalı olanlar için 4800 gün, 2011’da sigortalı olanlar için 4900 gün, 2012’da sigortalı olanlar için 5000 gün, 2013’da sigortalı olanlar için 5100 gün, 2014’da sigortalı olanlar için 5200 gün, 2015’da sigortalı olanlar için 5300 gün, 2016 ve sonraki yıllarda sigortalı olanlar için 5400 gündür. Aylık bağlama oranı her 360 gün prim için yüzde iki üzerinden alınıyor. Ancak aylık bağlama oranı asgari ücrete göre ödenmiş primin yüzde 35’inden bakmakla yükümlüsü olanlar için ise yüzde 40’ından az olamıyor. Buna göre bir kimsenin bakmakla yükümlüsü varsa ve asgariden prim ödenmişse normal emeklilikte bağlanan maaş ile kısmi emeklilikte bağlanan maaş aynı oluyor. Sigortalılığı 1 Mayıs 2008 tarihinden itibaren başlayanlar için sigortalılık süresi aranmıyor. Emeklilik için prim gününün ve yaşın tamamlanması yeterli oluyor.

İşçi ve Bağ-Kur emekli maaş zammı 6 aylık enflasyon nispetinde olacak

Soru: Ben emekli olmaya hak kazandım. Şu an e-devlet üzerinde görünen emekli maaşım 36.420 TL. Benim bu maaşım Ocak ayında ne kadar görünecek. 2025/Ocak emekli maaşı zammından yararlanacak mıyız? Ali Ö.

Cevap: Emekli maaşı her sene Ocak ve Temmuz ayında olmak üzere yılda iki defa artırılıyor. 5510 sayılı kanuna göre işçi ve esnaf emeklisinin maaş zammı, eğer özel bir kanunla seyyanen ilave zam yapılmadığı takdirde önceki altı aylık enflasyon nispetinde artırılıyor. 2025 Yılına ait Orta Vadeli Program geçen hafta Resmi Gazetede yayınlandı. Programda 2024 yılına ait yıllık enflasyon oranında revize yapıldı. Programa göre 2024 yılı için beklenen yıllık enflasyon yüzde 41,50 oranında. Enflasyonun 2024 yılında programda öngörüldüğü biçimde gibi gerçekleşmesi halinde işçi ve esnaf emeklisinin 2025 yılı Ocak ayı emekli maaş zammı yüzde 13,45 oranında olacak. Belirtelim ki; bu artıştan emekli olanlar yararlanacak. Sizin gibi emekli olmayanın emekli maaşı e-devlet programından hesaplattığı maaşın yüzde 13,45’i kadar artış göstermeyecek. Şu an e-devlet programında hesaplatılan maaş 2024 Yılının Ocak ve Temmuz zamlarını da ihtiva ediyor. 2024 yılında emekli olmayanlar 2024 yılına ait emekli maaş zamlarından yararlanmayıp örneğin 2025 yılında emekli olursa 2024 yılının enflasyonu ve büyüme hızının yüzde 30’undan yararlanacak. 2024 yılına ait iki dönem maaş artışı ile yıllık enflasyon ve büyüme hızının yüzde 30’undan farklı olacağından 2025 yılında hesaplatılan emekli maaşları da farklılaşacak. Eğer bu sene emekli olunursa bu kez hesaplatılan yani bağlanacak olan maaş Ocak döneminde yıllık enflasyonun yüzde 41,50 olması halinde yüzde 13,45 oranında artış gösterecek.

Emekli maaşı bağlanabilmesi için yapılandırılan borçların ödenmesi şart

Soru: Ben ödeyemediğim tarım Bağ-Kur prim borçlarımı yapılandırmıştım. Şu an vadesi henüz gelmemiş 12 taksit borcum bulunuyor. Ekim ayı sonunda prim günlerimi tamamlayacağım ve emekli olmaya hak kazanacağım. Taksitlerin tamamını ödemeden bana maaş bağlanamayacağı söylendi. Bu doğru mu? Talat K.

¥ Cevap: Emekli olmak için sigortalılık süresini, yaşını ve prim günlerini tamamlayanlara emekli maaşı bağlanabilmesi için Bağ-Kur sigortalılığına ait prim borcunun da bulunmaması gerekiyor. Yapılandırma kanunu kapsamında bulunan ve henüz vadesi gelmemiş borçlar da bu kapsamda olup borcun tamamının ödenmemesi halinde emekli maaşının bağlanması mümkün olmayacaktır.

Emeklilikte son yedi yıl kuralı var

Soru: Ben 1970 doğumluyum. 1992 yılından 2021 yılına kadar toplamda 5100 gün Bağ-Kur prim ödemem oldu. 2022 Ocak ayından bu yana SSK’lı olarak prim ödemekteyim. SSK primlerim 872 günü buldu. Ben ne zaman emekli olabileceğim? Mustafa D.

Cevap: İlk defa 1.10.2008 tarihinden önce sigortalı olanların birden fazla statüde prim ödemesi varsa son yedi yıl primlerin fazlasına bakılıyor. Sigortalının son yedi yıl yani 2520 gün primlerin fazlası Bağ-Kur statüsünde ise kişi Bağ-Kur kapsamına giriyor. Kişinin son yedi yıl primlerin fazlası SSK statüsünde ise bu kez SSK emeklilik şartlarına tabi oluyor. Şu an son yedi yıl primlerinizin fazlası Bağ-Kur olduğundan ve primleriniz de 9000 gün olmadığından Bağ-Kur emeklisi olamıyorsunuz. Eğer 388 gün daha SSK’lı çalışırsanız Bağ-Kur sonrası 1260 gün priminiz oluşur ve SSK emeklisi olmaya hak kazanırsınız.