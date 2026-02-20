  • İSTANBUL
Şaşkın hırsızlar neye uğradığını şaşırdı! Mücevher diye çaldıkları bakın ne çıktı

İtalya’da bir eve girerek ortalığı talan eden hırsızlar, değerli taş olduğunu düşündükleri bir kutuyu alıp kaçtı. Ancak kutunun içinden, ev sahibinin tıbbi inceleme için sakladığı böbrek taşları çıktı.

İtalya'nın Pordenone kentinde meydana gelen ilginç hırsızlık olayında, kimliği henüz belirlenemeyen kişiler bir eve girerek evi dağıttı ve içerisinde parlak parçalar olduğunu düşündükleri bir kutuyu alarak kaçtı.

DEĞERLİ TAŞ DİYE KUTUYU GÖTÜRDÜLER

Hırsızlar, evdeki nakit para ve elektronik eşyalara dokunmazken sadece "değerli taş" sanarak aldıkları kutuyu götürdü. Ev sahibi daha sonra çalınan kutunun içinde tıbbi analiz için sakladığı böbrek taşlarının bulunduğunu fark etti.

 

RENGİNDEN BENZETTİLER

Kristalleşmiş yapısı ve rengi nedeniyle böbrek taşlarının altın ya da değerli maden parçalarına benzemesi, hırsızların yanılmasına yol açtı.

Ev sahibi olay sonrası, çalınan böbrek taşlarının hiçbir maddi değer taşımadığını belirtirken, uzmanlar böbrek taşlarının bazen dışarıdan bakıldığında değerli taşlara benzemesinin mümkün olduğunu ifade ediyor.

