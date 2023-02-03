Siz bunu seçmene yutturacağınızı mı zannediyorsunuz? Yav bi gidin işinize Allah aşkına

Millet İttifakı, Ortak Politikalar Mutabakat Metni'ni açıkladı. Altılı masayı oluşturan siyasi partilerin genel başkanları, seçim beyannamesi niteliğindeki metni törenle imzaladı. Söz konusu metni eleştiren Engin Ardıç ise "Bunu seçmen yemez" ifadelerini kullandı.

Ardıç, Sabah gazetesindeki yazısında şunları kaydetti:

"Sunumlarda "heyecan düzeyi düşükmüş", muhalif yazarlar öyle dediler.

Hiç anlayamadıkları cümleler bile var!..

Birçok vaat de AK Parti iktidarının "zaten" yaptığı şeyler...

İki binden fazla vaat varmış metinde!

Bunu seçmen yemez, muhalif gazeteci hiç yemez.

Öyleyse ne yapıyorlar? Uyarmaya çalışıyorlar ama boşuna.

"Herkesi mutlu etmedi" diyorlar.

Ama bunun mümkün olmadığını kendileri de kabul ediyorlar.

İşleri çok zor.

***

Sağcılar, eh işte, azıcık beğenmişler.

"İş dünyası" da ağzını açmamış.

Buna karşılık solcular bozuk çalıyorlar.

"Laiklik" sözcüğü 2 bin 400 sayfa içinde bir kere bile geçmemiş!

Eğitimde köklü bir değişikliğin işareti yokmuş.

Sendikalar, işçiler ve işçi hakları unutulmuşlar.

"Sosyal devlet" yokmuş...

CHP'nin dile getirdiği vaatler genellikle "ıskalanmış"...

CHP'nin "izi ve kokusu" mutabakata pek yansımamış...

***

Ne yapacaklar solcular?

İliklerine işlemiş Tayyip nefretiyle, kim aday olursa çaresiz destekleyecekler.

Temel Reis aday olmalı, komünistler de onu desteklemeliler ki bir tarafımızla gülmeliyiz.

Meral Hanım olsun, Babacan olsun, Davutoğlu olsun zaten maşallah sola pek yatkın isimler!

Hele İlhan Kesici falan olmalı ki hepten gülmeliyiz.

İmamoğlu, Yavaş falan da maşallah buram buram sol.

Eh, çözüm gene "solcu olmayan sol lider" Kılıçdaroğlu!

Programında laiklik yok, sendika yok, işçi yok ama sol.

Sosyal devlet tanımıyor ama sol.

Partisinin dile getirdiği vaatleri "ıskalıyor" ama sol.

Partisinin izini ve kokusunu seçim programına "yansıtmıyor" ama sol.

***

Size acıyorum sol gazeteciler."