Siz buna mı takıldınız köftehorlar? Vay fırıldak bit yavruları vay

Akşam gazetesi yazarı Hikmet Genç, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun, kendisine yönelik hakaretlerde bulunan Perinaz Mahpeyker Yaman'ı danışman olarak atamasına tepki gösteren CHP medyasını topa tuttu. "Siz buna mı takıldınız köftehorlar? 'Kılıçdaroğlu'na adam müsveddesi demeyi bile çok görüyorum' diyen Davutoğlu'na 10 vekil veren bizzat Kılıçdaroğlu değil mi?" diye soran Genç, "Hadi bunu da araştırın Babıali'nin fırıldak bit yavruları!..” çağrısıyla bitirdiği yazısında şunları kaydetti:

"Yok böyle bir parti. Seçim bitti CHP'lilerin çilesi bitmedi. Ve bu gidişle hiç bitmeyecek gibi görünüyor...

Üç ay oldu hala birbirlerini yemekle meşguller. Koltuk kavgaları, gizli protokoller, değişim martavalı vesaire derken yuvarlak masa oldu sana sirk çadırı!.. Her gün yeni bir kavganın çıkması vakayı adiye... Hatta "asrın ittifakını kurdu" deyip yuvarlak masaya ölümüne destek veren fırıldak gazetecilerin CHP'ye sövmesine bile alıştık...

ÖNE ÇIKAN VİDEO

Bu kadar skandaldan sonra daha ne olabilir ki diye düşünürken danışman krizi çıktı.

Kılıçdaroğlu Perinaz hanımı danışman olarak atamış.

Başörtülü bir hanım. Üstelik, "Pelinsu" değil, "Perinaz"!.. (Bak, değişime bak!..)

Peki sorun nedir?..

Efendim Perinaz, vakti zamanında Kılıçdaroğlu'na 'zavallı, hain ve kanı bozuk' demiş. Bir başka paylaşımında; "Laikler hem maymundan geldik diyorlar hem de Atatürk atamızdır diyorlar" ifadesini kullanmış.

Mevzu ortaya çıkınca Perinaz; "o tweetleri ben yazmadım" diyor. (Kuzenin mi var derdin var arkadaş!..)

Ardından CHP'li olmanın olmazsa olmazı "Anıtkabir fotosu" paylaşıyor Perinaz.

"Uzun yıllardır Anıtkabir'e hep ziyaret ederim ve onurla ziyaret etmişim" diyor. (Erkek olaydı, üstüne bir de 'baklava desenli Atatürk süveteri' giyerdi. Tam süper olurdu!..)

Tabii CHP'de yine ortalık karıştı. Kılıçdaroğlu'nu gece gündüz istifaya davet eden CHP medyası fena saydırdı.

Kılıçdaroğlu kendisine 'zavallı, hain ve kanı bozuk' demiş birini nasıl danışman olarak atarmış?

Siz buna mı takıldınız köftehorlar?..

"Kılıçdaroğlu'na adam müsveddesi demeyi bile çok görüyorum" diyen Davutoğlu'na 10 vekil veren bizzat Kılıçdaroğlu değil mi?..

Altı üstü bir danışmanlık vermiş çok mu?.. Hem kanunla başörtüsü serbestisini getirecekti ya, vitrin lazımdı!..

Şimdi dönün bakalım fırıldak gibi...

Bi'şey daha var.

Perinaz 26 Mayıs'ta yani seçimin ikinci turundan 2 gün önce atanmış.

O niye peki?.. Perinaz 2 gün içinde CHP'de neyi değiştirecekti?..

Hadi bunu da araştırın Babıali'nin fırıldak bit yavruları!.."