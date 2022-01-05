Siz ayakta kalırsanız, cinayetler ve trafik kazaları artıyor! Siz ayakta kalmayın zaten

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T24 alkollü mekanların sözcülüğüne soyundu.

ÖTV zammının ardından içkili mekan işletenlerin isyan ettiğini savunan T24, son yapılan zamlardan sonra nasıl ayakta kalacaklarını bilemediklerini yazdı.

T24'teki habere göre, aylardır maliyetlerinin sürekli yükseldiğini ancak bunu satış rakamlarına yansıtmamak için büyük çaba harcadıklarını iddia eden işletmeciler, içkili bir mekanda yiyip içmenin artık “zengin işi” sayılacağı bir noktaya geldiklerini söyledi.

Alkol, suça davetiye çıkarıyor

Yeşilay tarafından verilen bilgiye göre, Dünya Sağlık Örgütü, cinayetlerin yüze 85’i, tecavüzlerin yüzde 50’si, şiddet olaylarının yüzde 50’si, trafik kazalarının yüzde 60’ı, kadına şiddet olaylarının da yüzde 70’i alkollüyken gerçekleştiğini açıkladı. Yanı sıra alkol nedenli ölüm oranlarının yaklaşık yüzde 25’i 20-39 yaş aralığındaki gruplarda görülüyor. Dünyada 76,3 milyon kişide alkol kullanım bozukluğu yaşıyor. Alkolün, dünyada küresel hastalık yükünü oluşturan risk faktörleri içerisinde üçüncü sırada yer alıyor.