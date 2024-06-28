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Gündem Siyonizm’e Gazze yetmedi "Taş devrine döndürürüz"
Gündem

Siyonizm’e Gazze yetmedi "Taş devrine döndürürüz"

Yeniakit Publisher
2024-06-28 05:45:00 -
Siyonizm’e Gazze yetmedi "Taş devrine döndürürüz"

İsrail Savunma Bakanı Yoav Gallant, Hizbullah'la bir savaş durumunda ordunun Lübnan'ı "taş devrine" döndürme kapasitesine sahip olduğunu söyledi.

Gazze'ye acımasız saldırılarını sürdüren İsrail, bir yandan da Lübnan'a saldırılar düzenlemeye başladı..

İsrail ile Lübnan arasında "Mavi Hat" olarak tabir edilen sınır hattında gerginlik devam ediyor.

İsrail devlet televizyonu KAN'ın haberine göre İsrail Savunma Bakanı Yoav Gallant, ABD'nin başkenti Washington'da gazetecilere Lübnan ile ilgili açıklamalarda bulundu.

"Lübnan'ı taş devrine döndürürüz"

Gallant, yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

İsrail ordusu, Hizbullah'la herhangi bir savaş durumunda Lübnan'ı taş devrine döndürme kapasitesine sahip.
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Diplomatik çözüm tercihi

Gallant, Tel Aviv hükümetinin, İsrail-Lübnan sınırındaki duruma diplomatik bir çözüm bulmayı tercih ettiğini de sözlerine ekledi.

Gazze'ye saldırıların sona ermesinin ardından 'ertesi gün' için olası senaryolar

The Washington Post'un haberine göre, Washington'da temaslarda bulunan Gallant liderliğindeki İsrail heyeti ile Amerikalı muhatapları, devam eden Gazze'de ateşkes ve esir takası müzakerelerinin yanı sıra İsrail'in Gazze'ye saldırılarının sona ermesinin ardından "ertesi gün" için olası senaryoları tartıştı.

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