Siyonistten indirim tuzağı

BUĞRA KARDAN İSTANBUL

Gazze’de soykırım suçu işleyen İsrail’e destek veren çok uluslu Siyonist firmalara tepki yağıyor. Bebek katili Netanyahu’ya sahip çıkan bu firmalara ait markalar ve ürünler Türkiye’nin dört bir yanında boykot ediliyor. Gıda, perakende, restoran, temizlik, teknoloji, ilaç, giyim, ayakkabı sektöründe faaliyet gösteren Siyonist yardakçıları ürünleri ellerinde kalınca yüzde 60’lara varan indirimlere koyuldular. İsrail’i fonlayan firmalar ayakkabı fiyatını bin 600 liradan bin liraya, mont fiyatını bin liradan 700 liraya kadar, deterjan fiyatını 120 liradan 80 liraya kadar, bulaşık makinesi tabletini ise 220 liradan 170 liraya çekti.

Kampanyalara aldanmayın

Tüketici derneklerinin yöneticilerince Siyonistlere mermi taşıyan firmaların -zarar etme pahasına- peş peşe indirimler ya da kampanyalar uygulayarak boykotu kırmaya çalıştıkları vurgulandı. Halkın indirimlere ya da kampanyalara kulak tıkayarak İsrail yancılarından ürün almamaya devam etmesi gerektiğinin altı çizildi. Akit’e konuşan Tüketici Konfederasyonu Başkanı Aydın Ağaoğlu, şunları dile getirdi: “İsrail zulmüne karşı güçlü tepki verilmektedir. Mazlum kanı dökenlere yardımcı olan firmaların ürünleri boykot edilmektedir. Firmaların indirimlerine aldanılmamalı, boykota kararlı şekilde devam edilmeli. Tüketici İsrail zulmünün durması için gerekli adımı atmaktadır, atmalıdır. ‘Efsane Cuma’ indirimlerine dikkat edilmelidir. Yalancı indirimlere kanılmamalıdır. Reklam Kurulu’na şikâyet edilmelidir.”

Siyonist listesi istenecek

Tüketici Birliği Federasyonu Başkanı Bülent Deniz ise, şu uyarılarda bulundu: “Ticaret Bakanlığı ve Dışişleri Bakanlığı’ndan İsrail menşeli ürünleri paylaşmalarını talep edeceğiz. Ardından İsrail ürünlerine boykotu başlatacağız. Temkinli ilerlemeliyiz. Yerli bir markaya, ekonomimize olumlu katkı sunan bir firmaya da zarar vermemeliyiz. Amerika’nın Irak’ı işgali, Danimarka’yla yaşanan karikatür krizi ve Fransa’da Ermeni yasa tasarısı esnasında boykot kartı kullanılmıştı. Bu işe de yaradı. İsrail vahşetine karşı boykot yapılmalıdır. Boykotu firmaların indirimlerle kırma girişimleri de boşa çıkarılmalıdır.

Vicdan harekete geçirilecek

Pek çok ülke, insanlığın çığlığını görmezden geliyor. Biz de bu hakikatten yola çıkarak ABD, Azerbaycan, Belçika, Çekya, Danimarka, Finlandiya, Fransa, Hindistan, İngiltere, İrlanda, İspanya, İsviçre, İtalya, Kanada, Polonya, Romanya, Rusya ve Yunanistan’da bulunan 34 tüketici örgütüne mektup gönderdik. Geri dönülemez sonuçları engellemek için halkın devreye girmesi, kamuoyu baskısı oluşturarak ülkelerinin yöneticilerine toplumun vicdanını hatırlatmaları ve soykırımın engellenmesi adına etkin girişim yapmaları çağrısında bulunduk.”

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