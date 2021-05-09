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Dünya Siyonistten çağrı: Gerçek mermi kullanalım
Dünya

Siyonistten çağrı: Gerçek mermi kullanalım

İsrailli milletvekili Itamar Ben-Gvir, Kudüs'te bulunan Filistinlilere karşı gerçek mermi kullanılmasını istedi.

Yeniakit Publisher
2021-05-09 04:05:00 - 2021-05-09 04:09:03

İsrailli milletvekili Itamar Ben-Gvir, Facebook hesabından yaptığı paylaşımda, "Hayatını tehlikeye atan polisler, ateş etmeli ve gösterileri dağıtmak için olağan yöntemlerle uğraşmamalı." dedi.

İsrailli milletvekili Ben-Gvir, paylaşımında, "İsrail polisi, Filistinli göstericiler tarafından taş ve boş şişe saldırılarına maruz kaldığında, ateşli silah kullanılmasına izin verilmesi gerekir." ifadesini kullandı.

Terör devleti İsrail Kudüs'te yine saldırıya geçti

İşgal altındaki Doğu Kudüs, Şeyh Cerrah Mahallesi'nde yaşayan Filistinlilere zorunlu göç tehdidi nedeniyle gergin günlere sahne oluyor. Ayrıca İsrail polisinin Mescid-i Aksa'daki saldırıları da kutsal kentteki gerilimi artırıyor.

İsrail polisi, dün akşam teravih namazı sırasında Mescid-i Aksa'daki cemaate ses bombaları ve plastik mermiyle müdahale etmişti. Filistin Kızılayı, İsrail polisinin müdahalesi nedeniyle 205 Filistinlinin yaralandığını açıklamıştı.

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